الزراعة: إجراءات الرئيس السيسي الاستباقية خففت حدة الأزمات العالمية .. فيديو

قال الدكتور علي عبد المحسن ، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بـ وزارة الزراعة : إن العالم واجه في السنوات الماضية العديد من الازمات مثل أزمة كورونا ، وأزمة تغير المناخ مما أثر على الزراعة في العالم كله ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باتخاذ إجراءات استباقية نفذتها العديد من الوزرات ساعدت في التخفيف من حدة هذه التأثيرات .

وأضاف الدكتور علي عبد المحسن ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن وزارة الزراعة تعمل حاليا على عدد من المشروعات الخاصة باستصلاح الأراضي بحوالي 4 ملايين فدان ، وهي مشروعات ساهمت في زيادة المحصول الاستراتيجي ، ومواجهة التحديات العالمية .

وتابع ، أنه يتم حصر الأراضي في الجمهورية وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة ، ووفرة المياه في المنطقة ، لافتا إلى أن محطات معالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة المحسمة وبحر البقر تساهم في استصلاح الأراضي الجديدة .

وأسترسل ، أن الأراضي الجديدة تسهل على الدولة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة ، والبنية الأساسية ، واستخدام نظم الري الحديث.

وتابع أن أهم محدد للاستصلاح الأراضي هو مياه الري ، وهناك مشروعات كثيرة لتطوير الري ، وتأهيل الترع ، وتعميم الري الحديث لتوفير المياه .