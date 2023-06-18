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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم العالي الأسبق يؤكد ضرورة تطبيق مفهوم استقلال الجامعات لتقوم بدورها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي الأسبق، إن الوسط الاكاديمي تسوده حالة اتفاق على ضرورة تطبيق مفهوم استقلال الجامعات واعطائها المزيد من المساحة للقيام بدورها، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى تعزيز القدرات وتعزيز الابداع والحريات.

وأضاف "خورشيد" خلال كلمته بجلسة متطلبات حرية البحث العلمي بلجنة حقوق الانسان والحريات العامة، ضمن الحوار الوطني، أن منظمة اليونيسكو تتتمسك بحريات واستقلال الجامعات والحق في التعليم، والحرية لاعضاء التدريس ضمن الحقوق الأساسية لتعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى ان  استقلال الجامعات والحريات الجامعية تؤثرعلى ترتيب الجامعات عالميا.


وطالب خورشيد بضرورة توفير حرية البحث، وأهمية الاستقلال الجامعي وضمان حرية التعبير بجانب العمل علي ضرورة فتح المجال العام داخل الجامعات ومراجعة مركزية القرارات الأكاديمية.

اعضاء التدريس معتز خورشيد وزير التعليم العالى الأسبق استقلال الجامعات الجامعات

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