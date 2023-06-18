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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تباين آراء طلاب الثانوية العامة 2023 حول امتحان اللغة العربية بالبحيرة

‏طلاب الثانوية العامة
‏طلاب الثانوية العامة بالبحيرة

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالبحيرة حول امتحان مادة اللغة العربية، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان داخل المدارس على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي.

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امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

ورصد موقع "صدي البلد " آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في امتحان اللغة العربية عقب الانتهاء منه، وقال كريم رضا طالب بالصف الثالث الثانوي، عبر لايف صدي البلد ، إن امتحان اللغة العربية جاء بين السهل والصعب، ولكن كان فيه الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير طوال الوقت كـ الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن القراءة بالنسبة لها جاءت سهلة، واستطاع حلها بطريقة جيدة

وأشارت سارة أحمد طالبة بالصف الثالث الثانوي في حديثها، إلى أن امتحان اللغة العربية جاء في متناول جميع الطلاب، ولكن الوقت لم يكن كافيًا ويحتاج أكثر من 3 ساعات، الوقت المحدد للامتحان، معقبة: التعبير بالنسبة لي كان صعبا.

و أضافت أميرة على طالبة بالصف الثالث الثانوي ، أن امتحان اللغة العربية بالنسبة لها جاء صعبًا، وفيه أسئلة كثيرة، مشيرة إلى أن الوقت لم يكن كافيًا لكل هذه الأسئلة، معقبة: النحو كان صعب بس حليت الحمد لله.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على إنتهاء أداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية أىشكاوى تؤثر على انتظام سير الإمتحانات.

وانتظم منذ صباح اليوم عدد ٣٨٠٩١ طالب وطالبة بالشعبة العامة متقدمين لاداء امتحان اللغة العربية أمام ١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية.

وشدد وكيل الوزارة على إستمرار رفع درجة الإستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد والانتهاءمن تجهيز كافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأشار وكيل الوزارة أنه سبق إنطلاق الإمتحانات عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلةوبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفعالإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجهرؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بإمتحاناتالثانوية العامة والبالغ عددها ٤١ استراحة و ١١٥ لجنة بعدد ١٨ ادارة تعليمية تستقبل ٣٨٠٩١ طالب وطالبة منهم ٨٨٩٦ بالشعبة الأدبية و ٢٦٨٠٩طالب وطالبة بشعبة علمى علوم و ٢٣٨٦ علمى رياضة طوال فترة الامتحانات وحتى ١٣ يوليو القادم.

 

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