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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 325 ألف مواطن خلال المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بالبحيرة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

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وأضافت نائب المحافظ أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.


وأوضحت أنه تم فحص 325 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى.  


وشددت نائب محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج .

من جانبه أكد الدكتور هانى جميعه  وكيل وزارة  الصحة، أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي   حققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين .

 

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