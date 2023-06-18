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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية مكثفة على المعديات النهرية بالبحيرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

المعدات النهرية بالبحيرة
المعدات النهرية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق مراكزهم، مشددة على ضرورة توافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

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ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشنت المحافظة حملات رقابية مكثفة على المعديات النهرية العاملة، للتأكد من سريان تراخيصها والإلتزام بالشروط الفنية والسلامة والحمولة المقررة، وشارك في تلك الحملات رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الملاحة ورؤساء الوحدات القروية بالمراكز والمدن.

حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وشبراخيت وكوم حماده بمراجعة المعديات النهرية ومتابعة صلاحيتها للتشغيل وإلتزامها بالحمولة المقررة ومدى سريان ترخيص التشغيل ومنع تشغيل المعديات أثناء حالة الجو الغير مستقرة وكذا الإلتزام بتعريفة الركوب وإيقاف المعديات المخالفة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

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