أخبار التعليم|الطلاب عن سؤال "تلت التسعة كام" بامتحان عربي الثانوية العامة: طلبنا آلة حاسبة.. وبيان عاجل من معهد علوم البحار المصريين بشأن وجود قروش بمياه الإسكندرية

نشر موقع صدى البلد اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات، على مستوى الصعيد العالمي، نستعرض أهمها خلال الموجز التالي وفيه:

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بسبب وجود سؤال محير في امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم الأحد ، وهو سؤال “ تلت التسعة كام” .

سهل ممتنع.. آراء طلاب الثانوية في امتحان اللغة العربية بكفر الشيخ| شاهد

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، حول مستوى امتحان اللغة العربية، وأشار الطلاب إلى أن الامتحان في مجمله متوسط أو كما يقال «سهل ممتنع».

بيان عاجل من معهد علوم البحار المصريين بشأن وجود قروش بمياه الإسكندرية

أعلن الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، أنه لا توجد اي تغيرات في البيئة المائية بالبحر المتوسط أثرت على شواطئ الاسكندرية وكانت سببا في خروج قروش لشواطئها، موضحا أن الفترة الحالية هي موسم تزواج القروش الذي يستغرق فترة تصل الى 11 شهرا ، وتقترب القروش في هذه الفترة من السواحل لهدوء التيارات البحرية وتبدا القروش الصغيرة في النمو وتبدا وجودها في منطقة قريبة من الشاطئ ثم تبدا بعد ذلك في الدخول الى المياه العميقة ، موضحا ان تقارب القروش من المنطقة الشاطئية امر طبيعي في هذا التوقيت من العام وراينا جميعا احد القروش في اسبانيا اقترب من الشاطئ.

انطلاق امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج.. 8 يوليو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ابتداءا من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023

بتكلفة 265 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد أعمال التطوير بمستشفى جامعة القناة

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء أ.ح/ شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى طب الأسرة.

أكاديمية البحث العلمى تعلن عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية

تعلن أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية العملية وأيضا التدريب الصيفى لطلبة وخريجي الجامعات المصرية في مجال التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا والألواح الشمسية .

الأربعاء القادم.. ملتقى فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس كلية الطب، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة، عن انعقاد ملتقى فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة على الأنور، عميد كلية الطب، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة ريم الكباريتي، مدير رابطة الخريجين بالجامعة، والدكتورة دينا إبراهيم سلام، ومركز التوظيف تحت إشراف الدكتورة أحمد عبد العزيز، و ذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.