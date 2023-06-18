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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

شركة حديد عز
شركة حديد عز

أوقفت البورصة اليوم الأحد، التداولات على أسهم عز الدخيلة للصلب الإسكندرية، لمدة 10 دقائق، وذلك لتجاوز الأسهم 10% نسبة التحرك المسموح بها، وفق إعلان من البورصة، وجاء ارتفاع السهم بالتزامن مع إعلان القيمة العادلة عند 1060 جنيهًا للسهم الواحد.

مصر السيادي" يتسلم تقييم "العز الدخيلة" عند 1060 جنيهاً - اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
حديد عز

1060 جنيهاً للسهم

وشهدت تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، ارتفاع أسهم عز الدخيلة للصلب الاسكندرية بنسبة 10.54%، وكانت التداولات في البورصة المصرية، شهدت ارتفاعات جماعية للمؤشرات في مستهل التعاملات، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"، بنسبة 0.42% إلى مستوى 17955.78 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 EWI” بنسبة 0.46% عند مستوى 3482.61 نقطة، وسط مكاسب سوقية 8 مليارات جنيه.

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وتسلم صندوق "مصر السيادي" النسخة الأولية من تقييم شركة "العز الدخيلة للصلب" استعداداً لبيع محتمل لحصة الحكومة في الشركة إلى "حديد عز"، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا.

وتمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم "العز الدخيلة" من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، بينما تمتلك "حديد عز" 64% من أسهم الشركة، وتُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين أكبر صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.

وفق وكالة بلومبيرج، فإن تقييم شركة (العز الدخيلة) يبلغ نحو 1060 جنيهاً للسهم، وهو ما يزيد عن 20 مليار جنيه لإجمالي أسهم الشركة، ويمثل علاوة بأكثر من 25% عن سعر تداول السهم في البورصة".

ومن جانبها علقت شركة “حديد عز” على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن سعي الشركة لشراء حصة الحكومة في شركتها التابعة "عز الدخيلة للصلب الإسكندرية"، وقالت الشركة في بيان سابق مرسل للبورصة، إنها لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من "عز الدخيلة"، وتابعت، إنه لم يتم إخطارها من أي مساهم بتلقيه عرضا لشراء حصته.

المصرى اليوم» تنشر تفاصيل طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين
طرح 32 شركة حكومية للمستثمرين

طرح 32 شركة حكومية للمستثمرين

وتعتزم الحكومة التخارج من نحو 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما، وهو ما لم تبدأ فيه حتى الآن بشكل مباشر وسط ضغوط تتعرض لها العملة المحلية، بالإضافة إلى مطالبات بخفض رابع للجنيه المصري، وهو ما استبعده الرئيس المصري إذا ما كان سيؤثر سلباً على المواطنين.

ووفقاً لقوائم الشركة المالية المجمعة حتى ديسمبر 2022؛ لدى "حديد عز" سيولة تُقدّر بنحو 13.25 مليار جنيه، وزادت الأرباح المجمّعة للشركة العام الماضي بعد خصم حقوق الأقلية، بنسبة 21.6% لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، فيما زادت مبيعاتها السنوية 24% إلى حوالي 84 مليار جنيه، ويتداول سهم شركة "العز الدخيلة" في بورصة مصر دون مستوى 850 جنيهاً للسهم.

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جدير بالذكر أنه سيتم ضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، وفق تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة وإدارتها  جاهزة لاستقبال الطروحات سواء اكتتاب عام أو طرح لمستثمر استراتيجي، ويتوقف قرار بدء الطروحات على رؤية الحكومة والوقت الذى تراه مناسبا، وفى كل الأحوال، فإن الهدف الأساسى للطروحات هو تحقيق المصلحة العليا للوطن.

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