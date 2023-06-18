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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات قوية .. المياه تغرق شوارع منطقة اسكندرون التركية |صور

منطقة اسكندرون التركية
منطقة اسكندرون التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، بوقوع فيضان في منطقة الزلزال في منطقة اسكندرون في هاتاي التركية، بسبب مياه البحر جنبا إلى جنب مع عاصفة لودوس على الساحل.

عندما وصلت الأمواج في الخليج إلى الشاطئ في شارع أوشرك، بمنطقة اسكندرون تم إغلاق الطريق أمام حركة المرور.

وأوضحت وسائل إعلام تركية، أن بعض المواطنين الذين جاءوا لزيارة الشاطئ عادو بسبب الفيضانات.

وفي وقت سابق، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوى في إسطنبول بـ تركيا.

زلزال في إسطنبول

وقال جورور، إن “احتمال حدوث زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أو أقوي في اسطنبول في أي وقت خلال 30 عاما منذ عام 1999 هو 64٪. هذا يعني بعض الوقت حتى عام 2029. يعتبر هذا التقدير زائدا أو ناقصا 15 سنة. ما يعني أنه قد يكون لدينا وقت حتى عام 2044، عندما نفكر في أفضل سيناريو”.

وأضاف: “إذا كان من الممكن إنشاء وزارة للكوارث وإذا كانت لديها ميزانية جيدة، فيمكننا تحقيق تطور كبير في جميع أنحاء تركيا".

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يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

الزلزال إسكندرون هاتاي

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