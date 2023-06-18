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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن تغيرات في درجات الحرارة غدًا الاثنين

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تشهد البلاد، غدًا الاثنين 19 يونيو 2023، حالة من الطقس الغائم المعتدل صباحًا، ومن المتوقع أن يكون حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على أنحاء البلاد كافة.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان رسمي، من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر بالقاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 21
العاصمة الإدارية 32 21
6 أكتوبر 33 22
بنهــــا 32 21
دمنهور 32 21
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 32 21
طنطا 31 20
دمياط 27 21
بورسعيد 27 20
الإسماعيلية 32 22
السويس 32 21
العريش 28 20
رفح 27 21
رأس سدر 35 25
نخل 33 18
كاترين 31 14
الطور 37 26
طابا 33 24
شرم الشيخ 37 27
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 26 20
السلوم 27 21
سيوة 32 23
رأس غارب 37 26
الغردقة 38 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 37 28
شلاتين 37 27
حلايب 34 28
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 35 26
الفيوم 32 20
بني سويف 33 21
المنيا 34 22
أسيوط 35 24
سوهاج 36 25
قنا 38 28
الأقصر 39 29
أسوان 40 29
الوادي الجديد 39 30
أبوسمبل 41 30

الطقس الأرصاد الأثنين درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة غدا

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