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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الثلاثاء.. انطلاق بطولة العظماء الثمانية للإسكواش بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم

صدى البلد

ينظم الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات-التي تعتبر واحدة من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم- خلال الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري، بالقاهرة الجديدة.


يشارك في البطولة، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري للإسكواش، أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم للرجال والسيدات، بمجموع جوائز أكثر من ١٠ مليون جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت، وسيقام حفل افتتاح البطولة بحضور عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، واليكس جوف رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش. 


تضم قائمة المشاركين أفضل 8 لاعبين (رجال وسيدات) وفقًا لأحدث تصنيف عالمي، وهم من الرجال: علي فرج لاعب وادي دجلة (مصر)، وديجو إلياس (بيرو)، ومحمد الشوربجي (إنجلترا)، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي (مصر)، وبول كول (استراليا)، ومروان الشوربجي لاعب هليوبلس (مصر)، وفيكتور كروين (فرنسا)، ومازن هشام لاعب وادي دجلة (مصر)، ومن السيدات: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة (مصر)، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج (مصر)، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة (مصر)، وجويلي كلينيج (استراليا)، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس (مصر)، ونيلي جيليس (ب بلجيكية)، وجورجينا كينيدي (إنجلترا) أوليفيا فيشر(أمريكا) .


في هذا الصدد قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، إن الاتحاد حريص على تعزيز ريادة مصر للعبة الإسكواش عالميًا سواء من خلال تشجيع اللاعبين على المشاركة بكبرى البطولات القارية والدولية، وتحقيق انتصارات لاستمرار الحفاظ على تواجد لاعبينا في المراكز الأولى بالتصنيف العالمي، أو من خلال تنظيم بطولات عالمية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لإبراز قدرات مصر من المنشآت الرياضية والكفاءات القادرة على تنظيم بطولات كبرى مما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية.


وأشار إلى أن بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش، والتي تحظى بمتابعة محبي اللعبة حول العالم لمشاركة أفضل 8 لاعبين من الرجال والسيدات، ويتوقع أن تشهد النسخة الحالية منافسات قوية بين اللاعبين المصريين والأجانب المشاركين في البطولة، متمنيًا أن تنجح مصر في الحفاظ على اللقب بعد فوز نور الشربيني، ومصطفى عسل باللقب العام الماضي.


تعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويوجد 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بقائمة أفضل لاعبين في العالم.

الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش الاسكواش الاتحاد المصري للإسكواش عاصم خليفة

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