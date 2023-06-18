بوريل : نهر النيل شريان الحياة والوجود داخل مصر

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن مصر بالفعل لديها تحد كبير لأن بها عدد كبير من السكان، بالإضافة إلى استضافتها لآلاف اللاجئين من الدول الأخري المجاورة، مشيراً إلى أن مصر تقوم بالحفاظ علي أروح جميع هؤلاء الأشخاص.

وأضاف "بوريل" خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك أفكار كثيرة للتعاون الأمني بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن مصر ستكون عنصر رئيسي للحوار مع القارة الأفريقية خلال هذه الشراكة الهامة، لافتاً إلى أن الإتحاد الأوروبي يؤمن بأن القارة الإفريقية تحتاج إلى مزيد من التنمية والمشروعات التنموية.

وتابع بوريل، أنه لقد تم تبادل الآراء بين مصر والاتحاد الأوروبي في قضايا السلام وما يحدث في ليبيا والسودان وكذلك ما يحدث في قضية سد النهضة، موضحاً أن نهر النيل يعد شريان أساسيا للحياة والوجود داخل مصر.

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