عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعادة قبول سوريا بالكتلة الإقليمية..بوريل: تأجيل اجتماع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية

بوريل
بوريل

اعترف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، يوم الأحد ، بأن الخلافات حول استعادة سوريا العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية (LAS) أدت إلى تأجيل الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر عقده في يونيو.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

واختتم بالقول 'لهذا السبب أرجأ الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الاجتماع الوزاري بناء على طلب الاتحاد الأوروبي'.

في وقت سابق من الأسبوع ، أبلغت مصادر دبلوماسية في بروكسل سبوتنيك بوجود خلافات خطيرة حول عدد من القضايا بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، في المقام الأول حول العلاقات مع سوريا ، التي فرضت الكتلة عقوبات عليها. كما أن الدول العربية لا تدعم سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

بسبب الخلافات ، لم يتمكن الطرفان بعد من عقد قمة أخرى بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وعقدت القمة الأولى من نوعها في فبراير 2019 في مصر. 

كان من المفترض أن يُقام الحدث التالي في بروكسل في عام 2022 ، لكن لم يتم تحديد موعد له بعد.

وفي اجتماعهم الاستثنائي في 7 مايو ، وافق وزراء خارجية جامعة الدول العربية على عودة سوريا إلى المنظمة بعد توقف دام 12 عامًا.

وتؤيد الدول العربية تخفيف العقوبات الغربية على دمشق ، والتي أعاقت العلاقات الاقتصادية معها ، وإعادة إعمارها ، والاستعدادات لعودة جماعية للاجئين من دول الجوار.

ويوم الخميس الماضي ، خلال مؤتمر للمانحين حول مساعدة اللاجئين السوريين ، كرر بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يشارك في موقف جامعة الدول العربية بشأن سوريا ولا ينوي استعادة العلاقات الرسمية مع دمشق.
ووصفت دمشق وموسكو مرارًا العقوبات الغربية أحادية الجانب ضد سوريا بأنها غير شرعية.

الاتحاد الأوروبي السياسة الخارجية جوزيب بوريل سوريا جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

بوتين: الجنرال الأوكراني زالوجني أصيب وهرب إلى الخارج

حرس السواحل الفلبيني ينقذ 120 شخصا بعد اشتعال النيران في عبارة وسط البحر

بيسكوف : أوكرانيا تخادع في نزع سلاحها وتحارب بإمدادات الغرب

أنغولا .. مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بسبب ارتفاع سعر الوقود في

مقتل شخصين بصاروخ روسي في منطقة خاركيف بأوكرانيا

إندونيسيا: نتوقع مشاركة روسيا في قمة الآسيان المنعقدة في جاكرتا

فضح خداع واشنطن في حرب فيتنام .. وفاة المحلل العسكري الأمريكي دانيال إلسبيرج

كارثة قارب اليونان .. 12 باكستانيًا من بين الناجين

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية تشارك في فعاليات الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

فولفو و الفاروميو| سيارات هاتشباك بسعر 750 ألف جنيه

أسوأ أزمة صناعية بالعالم تترك أضرارها على البشر حتى قبل ولادتهم.. هذا ما حدث بالهند وكارثة جيل 1985

أبرزها الأرز والزيت واللحوم.. تراجع في أسعار السلع الغذائية| اعرف بكام

نهاية الدولار الأمريكي .. روسيا تعلن اعتماد عملة جديدة في التجارة العالمية

عاقبه الله في لحظتها..يوتيوبر هندي يسخر من قبور المسلمين وطريقة الدفن|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

فيديو

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

وزير الدفاع يلتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ