بسبب إعادة قبول سوريا بالكتلة الإقليمية..بوريل: تأجيل اجتماع الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية

اعترف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، يوم الأحد ، بأن الخلافات حول استعادة سوريا العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية (LAS) أدت إلى تأجيل الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر عقده في يونيو.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

واختتم بالقول 'لهذا السبب أرجأ الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الاجتماع الوزاري بناء على طلب الاتحاد الأوروبي'.

في وقت سابق من الأسبوع ، أبلغت مصادر دبلوماسية في بروكسل سبوتنيك بوجود خلافات خطيرة حول عدد من القضايا بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، في المقام الأول حول العلاقات مع سوريا ، التي فرضت الكتلة عقوبات عليها. كما أن الدول العربية لا تدعم سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

بسبب الخلافات ، لم يتمكن الطرفان بعد من عقد قمة أخرى بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وعقدت القمة الأولى من نوعها في فبراير 2019 في مصر.

كان من المفترض أن يُقام الحدث التالي في بروكسل في عام 2022 ، لكن لم يتم تحديد موعد له بعد.

وفي اجتماعهم الاستثنائي في 7 مايو ، وافق وزراء خارجية جامعة الدول العربية على عودة سوريا إلى المنظمة بعد توقف دام 12 عامًا.

وتؤيد الدول العربية تخفيف العقوبات الغربية على دمشق ، والتي أعاقت العلاقات الاقتصادية معها ، وإعادة إعمارها ، والاستعدادات لعودة جماعية للاجئين من دول الجوار.

ويوم الخميس الماضي ، خلال مؤتمر للمانحين حول مساعدة اللاجئين السوريين ، كرر بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يشارك في موقف جامعة الدول العربية بشأن سوريا ولا ينوي استعادة العلاقات الرسمية مع دمشق.

ووصفت دمشق وموسكو مرارًا العقوبات الغربية أحادية الجانب ضد سوريا بأنها غير شرعية.