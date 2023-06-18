صدمة لـ زيلينسكي.. أوكرانيا تتلقي ضربة قوية بشأن “حلم” الانضمام لحلف الناتو

قال الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، اليوم الأحد، إن عملية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لا يمكن أن وسط استمرار الحرب، مشيرا إلي أن كييف يجب أن تتلقى ضمانات بأن هذه العملية ستبدأ بالتزامن مع نهاية الصراع.

وقال بافيل: “لا أعتقد أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمكن أن تبدأ في وقت لا يزال فيه هذا الصراع قائمًا… والأوكرانيون أنفسهم يفهمون أن هذا مستحيل. ومن ناحية أخرى، يجب أن يتلقى الأوكرانيون ضمانات”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، قمة الحلف في يوليو في فيلنيوس أنه في الوقت الذي ينتهي فيه الصراع، سيتم إطلاق عملية مكثفة للغاية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو في نفس الوقت”.

وقال بافيل: “بتقييم الوضع العسكري في أوكرانيا، إن كييف هذا العام لديها فرصة واحدة فقط لهجوم مضاد ناجح”.

وأضاف: "لقد قلت بالفعل أن الأوكرانيين لديهم فرصة واحدة هذا العام لهجوم مضاد ناجح. لأنه إذا لم ينجح الهجوم المضاد، الذي ربما نشهده بالفعل، هذا العام، فقم بإعداد هجوم مضاد آخر هذا العام على الهدف”.

وأوضح أنه “إذا ما تمكنت أوكرانيا من تحقيق الهدف هذا العام سيؤدي على الأرجح إلى نتيجتين محتملتين، إحداهما ستكون بداية المفاوضات، والأخرى ستكون تجميدًا للصراع حتى العام المقبل، إلى أن يصبح ذلك ممكنًا لجمع قوات جديدة للهجوم مرة أخري”.