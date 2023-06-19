أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن مصطفى هريدي وهنا الزاهد وأحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، نوضح أبرزها في السطور التالية…

كشف الفنان مصطفى هريدي سبب رفضه العمل مع المخرجة إيناس الدغيدي نهائيا بعد فيلم " مجنون أميرة" قائلا :" لم أسئ لها على مدار سنين ولا في برامج ولا في أي مكان لكن من بعد الفيلم والهجوم عليا شغل كبير كان بيترفض ترشيحي فيه بسبب السمعة" .

نعت نقابة المهن التمثيلية؛ ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب المسرحي الكبير محمد ابو العلا السلاموني.

وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

علم صدى البلد أن كل ما يشاع عن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تماما من الصحة، حيث أن الثنائي يستعد لطرح فيلمهم مستر اكس".

ردت الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا علي تصريحات الفنان مصطفي قمر في أحد المواقع بأنها لن تحرك صناع العمل تجاه تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم والي كان أحد أبطال الجزء الاول به والدها الفنان طلعت زكريا.

تحدث الموسيقار الكبير عمر خيرت عن رأيه في أغاني المهرجانات بعد توجيه سؤال له من الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما.