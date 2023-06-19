هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

مشكلة السكري في الدم مدفوعة بشكل رئيسي بالعادات الغذائية السيئة، يوجد حاليًا أكثر من 100 مليون حالة مرض السكري في البلاد و 136 مليون شخص على وشك الحصول عليها.

تنتشر الخرافات حول النظام الغذائي والنشاط البدني ونمط الحياة حول مرض السكري لدرجة أنه يصعب أحيانًا على الرجل العادي التمييز بينها وبين الحقيقة، السؤال الكبير حول مرض السكري هو ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يمكنهم تناول الفاكهة أم لا.



هل يمكن لمرضى السكري تناول الفاكهة؟

"نعم ، يمكن لمرضانا الذين يعانون من مرض السكري ويجب عليهم تناول الفاكهة بانتظام، فالكثير من الفواكه غنية بالألياف الغذائية والبوتاسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة، فهي قليلة الدهون ومنخفضة الصوديوم ومنخفضة السعرات الحرارية ، كما يقول الدكتور راهول باكسي ، استشاري طبيب السكري ، مستشفى بومباي.



يوضح الدكتور باكسي: نرى نوعين من المرضى، أتناول كوبًا من عصير الفاكهة يوميًا، إنه صحي ، أليس كذلك؟ لقد أوقفت جميع الفواكه منذ أن عرفت عن مرض السكري." هناك الكثير من الخرافات حول تناول الفاكهة في مرضى السكري، يقول البعض تجنب الفاكهة تمامًا. يوصي البعض باتباع نظام غذائي شامل للفاكهة والبعض يقترح تناول عصائر الفاكهة والعصائر وليس الفاكهة الكاملة، الحقيقة هي أن معظم الفواكه صحية عند تناولها يوميًا بالكمية المناسبة.

هل يمكن أن يؤثر سكر الفاكهة على مستوى السكر في الدم؟

"تحتوي الفاكهة على الفركتوز الذي يمتصه الكبد ويتحول إلى جلوكوز ويطلق في الدم، لذا نعم ، يمكن للفواكه أن تزيد من مستويات الجلوكوز، بعد قولي هذا ، تحتوي الفاكهة على الألياف التي يمكن أن تبطئ امتصاص الكربوهيدرات وتساعد في إدارة مستويات الجلوكوز، يجب أن نأخذ في الاعتبار مؤشر نسبة السكر في الدم والحمل الجلايسيمي للفاكهة، إن استهلاك الفاكهة الكاملة باعتدال سيؤثر بشكل عام على مستويات الجلوكوز بشكل أبطأ من بعض مصادر الكربوهيدرات الأخرى مثل العصائر والحلويات وما إلى ذلك ،كما وضح الدكتور باكسي.



كيف يجب على مرضى السكري تناول الفاكهة؟

ويوصي: "هناك بعض الاقتراحات حول تناول الفاكهة على معدة فارغة ، ولكن تناولها مع الوجبة قد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات لا يقلل من قيمتها الغذائية".



ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكري؟ ما هي الفاكهة التي يجب تجنبها؟

"يمكن لمرضانا الذين يعانون من مرض السكري أن يستهلكوا معظم الفواكه، وتشمل الفواكه التي يوصى بها عادة البابايا والجوافة والتفاح والبرتقال والكمثرى والبطيخ وجميع أنواع التوت (توت وبلاك بيري وفراولة) والكرز والأفوكادو، وتعتمد الكمية على مؤشر نسبة السكر في الدم، يجب أن تكون الحصة الواحدة حوالي 15 جرامًا من الكربوهيدرات ، ومن المهم تجنب عصائر الفاكهة والفواكه المعلبة أو المحفوظة ، وحتى الفواكه المجففة التي يمكن أن تحتوي على سكريات مضافة وبالتالي يمكن أن تكون حلوة للغاية ".

المصدر: timesofindia.