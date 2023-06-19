عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع مخلفات المباني بمقلب شرق العريش

أعمال رفع مخلفات
أعمال رفع مخلفات المباني بالعريش

 


تابع  وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء  أعمال رفع مخلفات المباني بمقلب الجراد بمنطقة خدمات عاطف السادات  ، في إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .


وكلف رئيس مدينة العريش، مدير تحسين البيئة برفع مقلب الجراد، والعمل على نظافه شارع الجراد بشرق مدينه العريش،  بمدخل المعهد العالي للهندسة .
 

٣٥ نقلة قمامة :

 

وقد تم  رفع عدد ٣٥ نقله قمامة ومخلفات علي مدار ثلاث أيام،  وذلك بمعدات شركة النظافه وأشراف تام من مدير تحسين البيئه مدعوم بفريق عمل شمل مدير عمليات الشركة ومعدات وأفراد شركة النظافه ومتابعة رئيس منطقة الخدمات وتتواصل الأعمال حتي ينتهي من رفع كافه المقالب بالحي .

ويهيب المجلس،    القائمين بالأعمال ، سرعه رفع باقي المقالب ، والانتهاء الكامل من كافة أنواع القمامة ومخلفات المباني،  حتي يتم السيطرة علي كافه مناطق الخدمات بالعريش قبل عيد الأضحى المبارك .

txt

شمال سيناء .. افتتاح معرض السلع الغذائية في العريش

العريش مخلفات المبانى مقلب سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي|فيديو وصور

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

خطوة جريئة من الأهلي في ملف تجديد عقد حسين الشحات

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

عاجل.. المغرب يعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

سعر فستان أسما شريف منير الجدل.. رقم صادم

فضل العشر من ذي الحجة .. فيها خير كثير

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 19-6-2023

فيات تقدم نسختها الجديدة " باندا 2023" بإصدار خاص .. صور

اجتماع مغلق.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي كبير الدبلوماسيين الصينيين في بكين

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ