رفع مخلفات المباني بمقلب شرق العريش



تابع وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء أعمال رفع مخلفات المباني بمقلب الجراد بمنطقة خدمات عاطف السادات ، في إطار تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين .



وكلف رئيس مدينة العريش، مدير تحسين البيئة برفع مقلب الجراد، والعمل على نظافه شارع الجراد بشرق مدينه العريش، بمدخل المعهد العالي للهندسة .



٣٥ نقلة قمامة :

وقد تم رفع عدد ٣٥ نقله قمامة ومخلفات علي مدار ثلاث أيام، وذلك بمعدات شركة النظافه وأشراف تام من مدير تحسين البيئه مدعوم بفريق عمل شمل مدير عمليات الشركة ومعدات وأفراد شركة النظافه ومتابعة رئيس منطقة الخدمات وتتواصل الأعمال حتي ينتهي من رفع كافه المقالب بالحي .

ويهيب المجلس، القائمين بالأعمال ، سرعه رفع باقي المقالب ، والانتهاء الكامل من كافة أنواع القمامة ومخلفات المباني، حتي يتم السيطرة علي كافه مناطق الخدمات بالعريش قبل عيد الأضحى المبارك .