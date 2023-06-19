لا تنتظر شيء بلهفة.. رسالة غامضة من مي سليم عبر أنستجرام

وجهت الفنانة مي سليم رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و كتب مي سليم عبر خاصية الاستوري : لا تنتظر شيء بلهفة ، فالاقدار كتبت أن يأتيك كل شيء في وقتة.

حادث مي سليم

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي؛ نتيجة تصادم بين 4 سيارات، كانت سيارتها من بينها، حيث تدمرت بالكامل.

آخر أعمال مي سليم

آخر أعمال مي سليم، هي أغنية "بنتي"، من كلمات محمود عبد الله، لحن محمدي، توزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاء لاشين، وروجت "مي" لها، قبل طرحها في وقت سابق، وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوشا باللون البيج، واعتمدت مكياجا يبرز جمالها، وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.