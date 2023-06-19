كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ بلينكن: عليكم الاختيار إما التعاون أو الصراع

أكد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أدنى مستوى، داعيًا واشنطن إلى ضرورة التوقف عن التهديد ورفع العقوبات الأحادية.

وأضاف يي في تصريحات خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جذور العلاقات المتدهورة بين الصين وأمريكا سببها تصور الولايات المتحدة الخاطئ عن البلاد، مطالبًا واشنطن بالتخلي عن قمعها للتطور العلمي والتكنولوجي في بكين.

وأشار إلى أنه لا مجال للمساومة أو التنازل بشأن قضية تايوان، مؤكدًا ضرورة أن تنسق واشنطن مع بكين لتحقيق العمل المشترك وتجنب المفاجآت الاستراتيجية.

ودعا كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى ضرورة وقف مسار تدني العلاقات بين بكين وواشنطن، فضلًا عن التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، لافتًا إلى أن بكين وواشنطن عليهما الاختيار إما التعاون أو الصراع.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الاثنين، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين في اليوم الأخير من زيارته لبكين والتي تهدف إلى استقرار العلاقات، التي اندلعت في أعقاب نزاع حول بالون مراقبة صيني.

ووصل بلينكن، أمس الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تعد الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات.

وأصبح بلينكن بهذه الزيارة، التي يسعى من خلالها لحلحلة أزمات عدة بين البلدين، أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.