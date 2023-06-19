عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ بلينكن: عليكم الاختيار إما التعاون أو الصراع

بلينكن وكبير الدبلوماسيين
بلينكن وكبير الدبلوماسيين الصينيين

أكد كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في أدنى مستوى، داعيًا واشنطن إلى ضرورة التوقف عن التهديد ورفع العقوبات الأحادية.

وأضاف يي في تصريحات خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جذور العلاقات المتدهورة بين الصين وأمريكا سببها تصور الولايات المتحدة الخاطئ عن البلاد، مطالبًا واشنطن بالتخلي عن قمعها للتطور العلمي والتكنولوجي في بكين.

وأشار إلى أنه لا مجال للمساومة أو التنازل بشأن قضية تايوان، مؤكدًا ضرورة أن تنسق واشنطن مع بكين لتحقيق العمل المشترك وتجنب المفاجآت الاستراتيجية.

ودعا كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى ضرورة وقف مسار تدني العلاقات بين بكين وواشنطن، فضلًا عن التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، لافتًا إلى أن بكين وواشنطن عليهما الاختيار إما التعاون أو الصراع.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الاثنين، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين في اليوم الأخير من زيارته لبكين والتي تهدف إلى استقرار العلاقات، التي اندلعت في أعقاب نزاع حول بالون مراقبة صيني.

ووصل بلينكن، أمس الأحد، إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة تعد الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات.

وأصبح بلينكن بهذه الزيارة، التي يسعى من خلالها لحلحلة أزمات عدة بين البلدين، أكبر مسؤول حكومي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021.

الصين الولايات المتحدة الامريكية انتوني بلينكن أمريكا كبير الدبلوماسيين الصينيين تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو رجع لـ20 جنيه|هبوط غير مسبوق بأسعار الأرز لأول مرة منذ شهور

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

جامعة الزقازيق تحيل طالبا إلى مجلس التأديب لازدرائه الدين الإسلامي

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

حدث ليلا .. سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية .. بيان عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى

الجرام نزل 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

أمريكا تجدد معارضتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية

شركة صناعات معدنية سعودية كبرى تعتزم الاستثمار في مصر

كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ بلينكن: عليكم الاختيار إما التعاون أو الصراع

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 19-6-2023

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه خلال عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

احذر.. السجن المشدد للترويج للعملات المزورة في قانون العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان الريش.. سعر صادم لإطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

نشرة المرأة و الصحة|سعر فستان أسما شريف منير..الصداع وضعف البصر.. أعراض مرض خطير

سعر فستان أسما شريف منير الجدل.. رقم صادم

طريقة عمل صدور دجاج مشوية.. صحية وشهية

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ