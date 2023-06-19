تريند| شوي الدجاج داخل البطيخ أحدث موضه في الاكل.. طريقة عملها

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صوراً ، لخطوات شوي الدجاج داخل البطيخ في الفرن ، مما أثار دهشة العديد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الابتكارات الغريبة في عالم الطهي، ولاقت هذه التقاليد رواجاً كبيراً على فيسبوك ، واصبحت صور طريقة شوى الدجاج بداخل البطيخ، منتشرة في علي كل صفحات السوشيال ميديا ، ونالت إعجاب الكثيرين الذين أبدوا حرصهم على البحث في خطوات شوي الدجاج بهذه الطريقة



وهذه الفكرة المدهشة جذبت انتباه العديد من ربات البيوت وعشاق الطهي، وأثارت رغبتهم في معرفة خطوات تنفيذها بذلك نقدم طريقة شوي الفراخ في البطيخ.. في هذا التفرير وفقاً لموقعhastybake

خطوات شوي الدجاج داخل البطيخ

مقادير الدجاج المشوي داخل البطيخ

1 بطيخ كبير.

1 دجاجة كاملة صغيرة.

ملح وفلفل وبهارات أخرى لشوي الدجاج.



خطوات شواء البطيخ

يجب استخراج ما يكفي من البذور واللب من قلب البطيخة لإفساح المجال للدجاج.

يجب تتبيل البطيخ بعد التنقر ورش القليل من الملح والفلفل.

ضعي الدجاجة كاملة على الشواية حتى يصبح لونها وطعمها مدخن.

بعد القيام بالخطوات السابقة ، يجب وضع الدجاج داخل البطيخ بعد تتبيله ، ثم وضع قطعة البطيخ الأخرى وزرعها بأسياخ طويلة بحيث تبقى منتصبة داخل الفرن.

يجب إزالة لب البطيخ حتى لا تسقط المساحة الفارغة ويفصل الثلث العلوي منها عن الجزء الآخر من البطيخ.

ضع الأسياخ في البطيخ

نضع البطيخ وبداخله الفراخ على الشواية لمدة 3 ساعات عند درجة حرارة 325-350 درجة وتحقق من درجة الحرارة الداخلية للدجاج كل ساعة.

بعد أن ينضج البطيخ يوضع في صينية ويقدم للضيوف ويخرج الدجاج ويقطع ويقدم .