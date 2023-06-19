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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للبترول وإيجاس

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص أفضل لأصحاب تلك المشروعات للعمل على زيادة الإنتاج المحلى وتوفير مدخلات الإنتاج لها ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال التوسع والانتشار فى محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).

وأكد الملا عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يمثل نموذجا متميزا للتعاون ما بين أجهزة الدولة ويأتى فى اطار  برنامج الدولة الطموح لتشجيع اقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على توفير الخدمات والتمويل للراغبين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوفير فرص الاستثمار لبدء مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وبرامج التدريب لرواد الأعمال والعمل على نقل وتسويق التكنولوجيات الحديثة لهذه المشروعات وتوفير فرص التسويق للمنتجات والخدمات.

ومن جانبه أوضح باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع هذه العقود يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المهتمة بالمبادرات البيئية ومردودها الاقتصادى على المواطنين ومن أهمها مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج التي تخدم عدد من توجهات الدولة في الوقت الحالى وهى الاهتمام بالبعد البيئى والعمل على تقليل معدلات التلوث ومن الناحية الاقتصادية المساهمة فى تقليل الواردات من المنتجات البترولية ودعم المشروعات الصغيرة والمساهمة في تخفيض نفقات تشغيلها ، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك بهدف تيسير إجراءات التمويل المطلوبة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي حيث أتاح الجهاز منذ بدء تنفيذ هذا النشاط تمويل قدره حوالى ٧١٥ مليون جنيه تم من خلاله تحويل حوالى 103 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

وقع المذكرة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة والدكتور مجدى جلال رئيس شركة إيجاس وباسل رحمى الرئيس التنفيذى للجهاز ، بحضور الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس حسانين محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والنائب محمد مرعى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس.

*توقيع عقدى المرحلة التاسعة مع جهاز المشروعات*

وعلى جانب آخر شهد الملا وباسل توقيع عقدى المرحلة التاسعة بين شركتى غازتك وكارجاس وجهاز المشروعات والذى يستهدف تحويل ٨٥٠٠ سيارة للعمل بالغاز لكل شركة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه لكل منهما، وقع العقدين المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس مع الدكتور رأفت عباس مدير عام القطاع المركزى للخدمات الغير مالية بالجهاز.

أجهزة الدولة الهيئة العامة للبترول إقامة المشروعات الشركة المصرية القابضة للغازات

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