ألمانيا تدخل على خط الوساطة لحل أزمة الصين وأمريكا

حث الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصين والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز الحوار والاتصالات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاءه برئيس الوزراء الصيني لي تشيانج في برلين خلال أول رحلة للأخير إلى الخارج.

وأكد شتاينماير أهمية العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين من أجل "الأمن والتعاون العالميين"، وفقًا لما ذكرته المتحدثة باسمه سيرستين جاميلين على حسابها بموقع "تويتر".

وأضافت أنه "دعا إلى تعزيز قنوات الاتصال بين البلدين".

وبدأ اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، زيارته الخارجية الأولى، إلى ألمانيا في جولة تشمل فرنسا أيضًا.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يُجري فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة للصين منذ أمس الأحد، في محاولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الرئيس الصيني شي جين بينج استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل ختام زيارة الأخير لبكين.

وبدأت المباحثات بين الجانبين، حيث أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تساهم زيارة وزيرة الخارجية الأمريكي بشكل إيجابي في استقرار العلاقات.