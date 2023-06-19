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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تأهل جماعي للأبطال المصريين للأدوار الإقصائية في اليوم الأول ببطولة إفريقيا للسلاح

صدى البلد

نجح أبطال مصر في سيف المبارزة وبطلات سلاح الشيش في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة إفريقيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين.

وتمكن أبطال سيف المبارزة من التأهل للأدوار الإقصائية حيث تأهل كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما لحق بهم أحمد السكري بعد الفوز على نظيره بطل جنوب إفريقيا في دور الـ32.

أما على صعيد فردي السيدات لسلاح الشيش، فتأهلت كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة إلى دور الـ16.

ومن المنتظر أن تواجه يارا الشرقاوي بطلة تونس، فيما ستواجه نورا منير بطلة الكونغو ديمقراطية بينما ستلتقي نهى هاني ببطلة تونس على أن تواجه ملك حمزة بطلة كوت ديفوار في ثمن النهائي.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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