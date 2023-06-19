عضو التنسيقية: مبادرة حياة كريمة من أحسن وأكبر المشروعات في مصر

قال محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة من أحسن وأكبر المشروعات التي حدثت في تاريخ مصر، لأنها مست حياة الناس وجرى تصميمها بطريقة صحيحة.



وأضاف "فريد"، خلال حواره على القناة الأولى، خلال حديثه عن إنجازات ثورة 30 يونيو: "في البداية، تم رفع الاحتياجات في المناطق المختلفة وتم توزيع الموارد بصورة دقيقة جدا فيها حوكمة وانضباط وعملنا على تحسين جودة حياة المواطن".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تم العمل على توصيل خدمات الصرف الصحي ومياه الشربق النقية وشبكة الطرق والوحدات الصحية والإنترنت والجزء التوعوي، وفي حياة كريمة تم العمل على محاور متوازية، كما شعر الناس بملكية هذا المشروع".



وأوضح: "من خلال فكر حياة كريمة ووجود متطوعين من القرى المستفيدة ووجود منفذين من المجتمعات ذاتها ورفع الاحتياجات، شعر الناس أن هذه الخدمات يمتلكها الناس، كما حدث تطوير وتحسين في بيوت الناس وهو ما شكّل نقلة في حياة الناس".