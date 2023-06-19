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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح برومو جديد لـBerlin .. وهذا موعد عرضه

صدى البلد

تقرر مسلسل Berlin ، عبر نتفلكيس منتصف شهر ديسمبر المقبل ، حيث تدور أحداثه حول جريمة سرقة يخطط لها برلين الحكيم، في فرنسا مدينة الحب.

وطرحت منصة نتفلكيس أمس برومو جديد للعمل ، عبر قناتها علي الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب . 

 

يركز مسلسل Berlin على شخصية برلين المفضلة لدى المعجبين (بيدرو ألونسو)، السارق الكبير المصاب بمرض مميت، سارق الجواهر الشهير، وهو أيضا الأخ الأكبر للعقل المدبر للسطو البروفيسور (ألفارو مورتي).

وتدور أحداث المسلسل حول السنوات التي سبقت أكبر عملية سرقة شهدتها إسبانيا على الإطلاق، ومن المحتمل أن تتوسع في ذكريات الماضي التي شوهدت في المواسم اللاحقة من "Money Heist" عندما كان لدى برلين المزيد من التعاطف.

المسلسل أيضا بطولة ميشيل جينر في دور كيلا، وبيجونا فارجاس في دور كاميرون، وجوليو بينيا في دور روي، ومارسيل جونزاليس في دور جان، وتريستان أولوا في دور داميان، ويوري دي براون في دور بيرتراند، وجويل سانشيز في دور بروس.

مسلسل La casa de papel تدور أحداثه حول مخطط سرقة وسطو على منشآت حيوية إسبانية، بثت حلقاته على مدار أربعة مواسم، وعُرض لأول مرة في 2 مايو 2017 وطرح موسمه الرابع في 3 أبريل 2020.

عرض الجزء الرابع من المسلسل الناجح على مستوى العالم، الذي يسمى أيضا Money Heist، في أبريل 2020، ونال مشاهدات عالية خاصة لتزامن موعد طرحه مع الإغلاق في معظم دول العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا.

Berlin مسلسل Berlin Money Heist نتفلكيس منصة نتفلكس

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