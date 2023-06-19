كثفوا العقوبات عليهم.. طلب عاجل من زيلينسكي لرئيس الوزراء البريطاني

أعلن الرئيس الأوكراني فلايمير زيلينسكي ، اليوم الإثنين أنه أجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وكتب زيلينسكي عبر تويتر :"تحدثت هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ناقشنا الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا وتعاوننا الإضافي لتوسيع قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة ، ولا سيما من خلال الأسلحة بعيدة المدى".

وأضاف زيلينسكي :"من المهم بالنسبة لأوكرانيا الحصول على آفاق عضوية ملموسة. ناقشنا أيضًا خطوات تنفيذ PeaceFormula وإعداد الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وشدد الرئيس الأوكراني على الحاجة إلى زيادة ضغط العقوبات على روسيا ، وذلك بسبب قيام روسيا بتكثيف إنتاج الصواريخ.

