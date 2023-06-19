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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة تعلن توفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية في كفر الشيخ.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الاتفاق مع أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، المالكة للمنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، وأحد أهم وأبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بإتاحة مجموعة من فرص العمل المتميزة لخريجي برنامج التدريب الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية الذي تنفذه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، ويمتلكها م. أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، في حضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن هذا التعاون يعكس العلاقات الوطيدة بين وزارة الهجرة و م. أشرف دوس، واستمرار للعمل المشترك في مجالات الاستثمار، وكذلك تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" والتي تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال التدريب والتأهيل للشباب وكذلك إتاحة فرص عمل بديلة وآمنة لهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الاتفاق يهدف لإتاحة فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية ممن تخرجوا في برنامج تدريب الشباب الخاص المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينهم شباب محافظة كفر الشيخ علي الحرف المهنية المختلفة المطلوبة للمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة (كالنجارة والسباكة والعمارة وأعمال الكهرباء وغيرها) ويأتي ذلك في ظل التعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان، ضمن إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاة.

وتابعت أن ذلك يأتي تفعيلا لدور وزارة الهجرة في خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، وقالت: "نمنح الفرص والأمل للشباب من تدريب وتأهيل من أجل التوظيف ليكون لديهم البديل عن إلقاء أنفسهم في البحار"، موضحة أن توفير فرص العمل للشباب هو السبيل الحقيقي للنجاة والقادر على انتشال الشباب من تلك الأفكار المغلوطة حول الهجرة غير الشرعية وفتح أفاق جديدة ورحبة نحو بناء مستقبل أفضل لهم داخل بلادهم، بالإضافة لنشر الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة الخطيرة، وما تمثله من أضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع ككل.

كما أشارت السفيرة سها جندي لمسيرة التعاون بين الوزارة والمهندس أشرف دوس والذي يرجع الى عام 2020 بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل بالمنطقة اللوجيستية بطنطا لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج بسبب التحديات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقد تم بالفعل تعيين عدد كبير من العمال والموظفين العائدين من الخارج في مشروعات المهندس أشرف دوس، لارتفاع مستواهم الفني ومساهمتهم في تدريب زملائهم على المعايير المرتفعة للعمل.

من جانبه، تقدم م. أشرف دوس بالشكر والتقدير للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على دعمها الدائم والمستمر منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، كما أنها مؤمنة بما يستطيع المستثمرين المصريين بالخارج تحقيقه من الاستثمار في مصر، ومن هذا المنطلق تعمل بشكل دؤوب للتواصل المستمر مع المستثمرين بالخارج لدعوتهم للاستثمار في مصر وتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجههم، كما لمسنا دعمها الكامل في مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ حتى نتمكن اليوم من وضع حجر الأساس والانطلاق في بدء إنشاءات المشروع.

وأضاف دوس أن مشروع المنطقة اللوجيستية سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل، وسيكون للمتدربين وخريجي برنامج تدريب وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان نصيب من هذه الفرص، لما لديهم من قدرات وإمكانيات في مجال عمل مهنية مختلف، وكذلك مستوى عال نتيجة تلقيهم هذا التدريب، وعلينا الاستفادة منهم في هذا المشروع الهام.

جدير بالذكر أن مشروع المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ، مخطط إقامته على مساحة 22 فدان، ويضم مركزا تجاريا كبير ومخازن لوجيستية ومباني إدارية وأسواق مفتوحة ومركز تدريب حكومي ومدرسة، وغيرها الكثير من الخدمات، والذي يستهدف توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا.

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