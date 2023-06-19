محلية البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن عدم استكمال المرافق بمدينة 30 يونيو بأسيوط

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ اسيوط، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء سليمان بشأن عدم استكمال معظم المرافق (غاز طبيعي – خدمات صحية - إنارة) بمدينة 30 يونيو – مركز أسيوط – محافظة أسيوط حتى الآن، فضلاً عن ضرورة ربط المدينة بالمواصلات العامة وطرح جميع المحلات للتعاقد وإزالة القمامة.

وعقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قائلا: "كل المرافق دخلت بالفعل باستثناء الغاز، كل محافظة لها كوتة غاز، ويتم ذلك وفقا لخطة قومية وستدخل في المرحلة الثانية حياة كريمة، أما بالنسبة لربط المواصلات، توجد مواقف و 5 سيارات ميكروباص وتعتمد على المواصلات من خلال الميكروباصات، وسيتم توفير المواصلات، وسيتم توفير 145 سيارة ميكروباص".

وقال المهندس عصام عبد الظاهر، ممثل الإسكان بأسيوط، إنه سيبدأ الطرح على المحلات الموجودة على نهاية السنة سيتم الإعلان، وعقب رئيس اللجنة، بأن هذه مدة بعيدة ويجب الإعلان في أسرع وقت ممكن.

وعقب النائب علاء سليمان، مقدم طلب الإحاطة بأن هناك 3360 وحدة، مدينة متكاملة ولا يوجد فيها وحدة صحية، متابعا: "الناس تريد السكن في المدينة لكن تحتاج أن تطمئن لوجود خدمات".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب علاء سليمان، بشأن عدم قيام محافظة أسيوط بتأجير مجموعة من الأماكن الترفيهية والكافيهات منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي كان يتم تأجيرها بمبالغ مالية كبيرة تقدر بمبلغ 400 ألف جنيه شهرياً أي ما يعادل 12 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يُعد إهدار للمال العام، وأوصت بسرعة حل هذه المشكلة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم مطابقة أعمال الرصف التي تم تنفيذها بمنطقة نزلة عبد اللاه – مركز أسيوط للمواصفات القياسية المعتمدة للرصف، مما يُعد إهدار للمال العام.

وعقب المحافظ: نفذنا 3 شوارع في نزلة عبد اللاه،

وما تم فى الرصف في أسيوط خلال 3 سنوات لم يحدث من قبل، وهناك لجنة مشكلة بشأن هذا الموضوع.

وأوصت اللجنة بزيارة ميدانية للمحافظ في المنطقة لمتابعة الأمر على أرض الواقع، برفقة النائب مقدم طلب الإحاطة.