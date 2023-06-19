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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ورش فنية لتنمية الوعي للأطفال ضمن فعاليات مكثفة بثقافة البحر الأحمر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر، الأحد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعه التابعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنوعت في موضوعاتها وفقا لبرنامج الفرع خلال يونيو الحالي.

في مجال الورش الفنية قدم بيت ثقافة القصير، للرواد من الأطفال ورشة فنية للتدريب على رسم الأشجار ويستهدف العمل الفني أن يكون باللون الأخضر وتضامنا مع مبادرة "اتحضر للأخضر" والتي تستهدف تغير السلوكيات ونشر الوعي البيئي للأطفال والشباب للمشاركة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، ونفذت الورشة مع المدربة ولاء شكري الفنانة التشكيلية وذلك باستخدام ورق الكانسون الملون وألوان الزيت والمقص ومسدس الشمع، كما قدم البيت ورشة بعنوان "تعليم الرسم" ضمن برنامج الإجازة الصيفية وشهدت توافد الرواد بكثرة لتعلم مبادئ الرسم للأطفال، كما قدم بيت ثقافة سفاجا ورشة فنية "رسم مناظر طبيعية" باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر تنفيذ نورهان محمد مسئول فنون تشكيلية بالبيت.

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وفي الجانب الثقافي بأنشطة الفرع عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "الأدب الروائي في ذاكرة الأمم"، تحدث بها الكاتب محمود عبدالستار عضو نادي الادب المركزي، عن أعمال الروائي غسان كنفاني نموذجا، موضحا أنه عبر في مجمل مؤلفاته القصصية والروائية عن القضية الفلسطينية وأبعادها، وهو الذي ولد في عكا ونشأ في تراب الوطن الفلسطيني، ومن مؤلفاته "أرض البرتقال الحزين"، "رجال في الشمس"، "عائد الي حيفا" وغيرها.

كما شهدت مواقع الفرع برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بالقصير بعنوان "الزيادة السكانية بين غياب الوعي وزيادة الموارد"، ألقاها عبد السلام علي مدير مركز إعلام القصير سابقا، وبدأ حديثه عن تعريف عام للزيادة السكانية بأنها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، موضحا أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل خطورة كبيرة علي الدول المتقدمة والنامية ولها آثار سلبية تؤثر على المواطنين في حال استمرارها. وبعنوان "شخصيات أثرت في تاريخ البشرية" أقيمت ورشة حكي بقصر ثقافة رأس غارب، تحدثت بها زينب زاهر مسئول إعلام القصر، عن مخترع الإنترنت، السير تيم بيرنرز لي المهندس والعالم في علم الحاسوب والذي بسببه عرف العالم الشبكة العنكبوتية والتي تعد من أهم استخدامات البشر حاليا.

فيما شهدت باقي المواقع عددا من المحاضرات التوعية ومنها ببيت ثقافة أم الحويطات ومحاضرة بعنوان"آفة التشدد والتعصب وأثره على المجتمع"، للمحاضر سعد أبو الفضل، وعقد بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة عن "الحج والعمرة"، ألقاها الشيخ درناوي فرج واعظ بمنطقة حلايب، وقدم بيت ثقافة الحمراوين محاضرة "الدين المعاملة" للمحاضر وصفي تمير كبير معلمين يمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية.

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