عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قرار جديد.. شرطان لإعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية.. تسدد قبل يوليو

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

تنتهي مصلحة الضرائب العقارية من تحصيل، القسط الأول المستحق على الضريبة العقارية المقررة سنويا من مالكلي الوحدا السكنية والتجارية، في 30 يونيو الجاري، وذلك بدون غرامات، وفي حالة التأخير عن الموعد المحددة وفقًا للقانون، يتم توقيع غرامات على الممولي، تحت بند «غرامات التأخير»، والتي تحرص الحكومة على التخفيف على المواطنين من أجل تلافيه من جانب، وتقديم تسهيلات من أجل زيادة عدد الممولين وزيادة نسبة التحصيل.

 

ويأتي ذلك وفق المحددات والضوبط التي وضعها قانون الضريبة العقارية، الصادر عن مجلس النواب، والذي حدد نواعيد سداد أقساط الضريبة العقارية والحالات التي يتم فيها إعفاء الممولين من تلك الضريبة التي جاء بموجب القانون.

 

وعادة ما يشكل مصطلح الضريبة العقارية أزمة بالنسبة للبعض، إلا أن القانون وضع إعفاءات تجعل الشريحة الأكبر من المجتمع، وبالأخص محدودي ومتوسطي الدخل، لإعفائهم من تلك الضريبة.

 

إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية

ووضع قانون الضريبة العقارية مجموعة من الحالات والشروط التي يتم وفقًا لها إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين، ومراعاة للفئات من متوسطي ومحدودي الدخل.

 

وفي هذا الإطار، نستعرض فيما يلي، الحالات والشروط التي يتم فيها إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الصادر عام 2020.

 

 

وينص قانون الضريبة العقارية على إعفاء المباني العقارية التي تستخدم كسكن رئسيسي للأسر، شريطة أن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، أي أقل من 2000 جنيه شهريا وما زاد عن ذلك تخضع للضريبة العقارية.

يهم الملاك والمستأجرين| تفاصيل الإعفاء من الضريبة العقارية.. وعدم فرض زيادات جديدة

الضرائب : 30 يونيو أخر موعد لسداد القسط المستحق الأول سكني وتجاري

كما يعفي من الضريبة العقارية، الأراضي والمباني المملوكة للدولة، ومباني الأحزاب والمقرات الدينية والجمعيات الأهلية، والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح الحكومة.

كما يعفي من الضريبة العقارية، الوحدات السكنية، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، فيما تخضع الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتسدد لمأمورية الضرائب، حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية، وألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة بالقانون.

 

وأعفى قانون الضريبة العقارية  المستأجرون من دفعها، حيث لم ينص القانون على إخضاعها إياها، لكن قانون الإجراءات الضريبة الموحد نص على أن كل منتفع بعقار في مزاولة نشاطها تجاريًا، يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه.

 

إجراءات الإعفاء من الضريبة العقارية

وضع القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها مالكو الوحدات السكنية والمعفون من الضريبة العقارية، من أجل إعفائهم نهائيا منها، وتتمثل تلك الخطوات في:

-تقديم نمو1ج 6 وبيات الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر.
-  يتضمن البيان كافي ة الوحدات التي يمتلكها المكلف وينتفع بها على مستوى الجمهورية.

 

موعد تحصيل الضريبة العقارية

ووضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد موعد تحصيل الضريبة العقارية، حيث نص على أن تحصل الضرائب بشكل عام على قسطين، ويجوز تحصيلها على قسط واحد، وهي تتم ما بين يونيو وديسمبر.

وفي هذا الإطار، أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، أن 30 يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية، كما أن القسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، وأوضحت أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.

الضريبة العقارية الضريبة العقارية 2023 الضريبة العقارية للوحدات السكنية سداد الضريبة العقارية سداد الضريبة العقارية 2023 الضريبة العقارية للشقق الضريبة العقارية للشق السكنية الضريبة العقارية للشقق والوحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

الضرائب : 30 يونيو أخر موعد لسداد القسط المستحق الأول سكني وتجاري

الإعفاء من الضرائب العقارية.. 4 تسهيلات يمنحها القانون للجمعيات الأهلية| تفاصيل

الضرائب: متابعات دورية من وزير المالية لميكنة المصلحة

الضرائب : نحذر الممولين من التعامل مع هذه الشركات | تفاصيل

يهم الملاك والمستأجرين| تفاصيل الإعفاء من الضريبة العقارية.. وعدم فرض زيادات جديدة

الإعفاء من الضريبة العقارية أبرزها ..حوافز وتسهيلات لـ الجمعيات الأهلية

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن زلزال سوريا المدمر

جرده من ملابسه.. إجراء صادم لـ بوتين يدفع زيلينسكي للهروب خارج أوكرانيا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ