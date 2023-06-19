نجم أجنبي كبير | شوبير يكشف عن صفقة سوبر في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف ام أن نجوم الأهلي تلقوا العديد من العروض عقب تتويج الفريق الأول بدوري أبطال أفريقيا لذلك يسعى الأهلي حاليا لضم نجوم على نفس المستوى.

وأضاف شوبير أن الأهلي يقترب من ضم نجم أجنبي كبير سيكون إضافة مهمة للغاية في الفريق لتعويض رحيل حمدي فتحي والشحات.

وتابع شوبير أن هناك نجما آخر من الدوري المصري يقترب من الانضمام للفريق بخلاف محمد رضا بوبو.

وأضاف شوبير أن هناك خطة من الأهلي لتعويض رحيل نجوم الفريق في حال إتمام المفاوضات.