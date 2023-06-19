قامت ‏ASUS‏ اليوم بإطلاق جهاز ‏ASUS ZENBOOK S13 OLED UX‏5304 في الأسواق المصرية، ‏Zenbook S 13 ‎OLED‏ ، أرفع كمبيوتر محمول ‏OLED‏ مقاس 13.3 بوصة في العالم والذي يعتبر جهازًا محمولاا فائق الجودة، يحتوي على مواصفات ‏عالية الأداء وتصميم جذاب مع خامات من نوع جديد. في الاسطر القادمه سنتناول كل جزء من اللاب توب المتميز ‏ASUS Zenbook ‎S13 OLED (UX‏5304).‏

فئه ‏Zenbook‏ كما لن تراها من قبل

لطالما كانت فئه ‏Zenbook‏ لدي ‏ASUS‏ هي الفئه المدلله و التي يتم فيها تقديم كل المميزات الجديده بدون تنازل. كما تناولنا مسبقا ‏الحديث عن جهاز ‏ASUS Zenbook 17 Fold OLED‏ والذي كان اول لاب توب بمقاس 17 انش و قابل للطي حتي 12.5 انش مع ‏شاشه ‏OLED‏, و ايضا جهاز ‏ASUS Zenbook DUO‏ والذي كان اول لاب توب بشاشتين تدعمان اللمس لدعم تعدد المهام. و جهاز ‏اليوم لا يقل ابتكاراً و ابهاراً عن الاجهزه السابقه.‏

بلازما سيراميك الومنيوم لاول مره حصرياً لدي ‏ASUS‏

يأتي الجهاز بخامات وجودة تصنيع عالية الجودة، فهو مصنوع من خامات من نوع جديد يسمي بلازما سيراميك الومنيوم بشكل كامل، عن ‏طريق عملية خاصة لتحويل الغطاء الألومنيوم العادي إلى غطاء من الألمنيوم المصنوع من السيراميك والبلازما حصريًا لشركة ‏ASUS‏. ‏تستخدم هذه العملية المياه النقية، ولا يلزم وجود مركبات عضوية أو أحماض قوية أو معادن ثقيلة. و التي تصنع تحولا فيزيائيًا وكيميائيًا ‏للألومنيوم. ويؤدي هذا إلى زيادة مقاومة التآكل والصلابة و تحمل اكتر للحراره ، مع زياده العمر الافتراضي.مما يمنحه متانة وقوة في ‏التحمل، بالإضافة إلى أنه يتميز بسمك رفيع يبلغ 1 سم ويزن 1 كجم فقط، مما يجعله سهل الحمل والتنقل به.‏

‎ ASUS Lumina OLED‏ أكثر دقة أكثر تكيفاً أكثر اعتمادية

الشاشة هي واحدة من أكثر ميزات الجهاز إثارة للإعجاب، حيث تأتي بحجم 13 بوصة من نوع ‏ASUS Lumina OLED‏ الاحدث علي ‏الاطلاق من ‏ASUS، مما يضمن تفاصيل رائعة وتجربة مشاهدة ممتعة. كما يتميز الجهاز بدقة وضوح 2.8‏K‏ و تدرج لوني 100% ‏DCI-P‏3 و معدل استجابه 0.2 ‏M.S‏, مما يجعلها أكثر دقه, أيضاً مع دعم ‏ASUS Splendid‏ التي يتيح التحكم في درجه وضوح و ‏تدرج الالوان يجعها اكثر تكيفاً, ولجعلها اكثر اعتماديه قامت ‏ASUS‏ بإضافه وضع الحفاظ علي العين, و وضع ‏ASUS OLED Care‏ ‏و ‏Panel protection‏ للحفاظ علي الشاشه من الاحتراق.‏

لوحه مفاتيح و لوحه لمس فأره اكبر من أي وقت مضي

يأتي الجهاز مزودًا بلوحة مفاتيح تحتوي على إضاءة خلفية مريحة للعين يمكنها التكيف مع الاضاءه، ولوحة تعمل باللمس تدعم تقنية اللمس ‏العديد من الإيماءات، مما يجعل العمل عليه سلسًا ومريحًا و بفضل حجمها الكبير جدا يمكنك التنقل بسهوله بين كل النوافذ المفتوحه و ‏متابعه اعمالك بكل سهولة.‏

العتاد و الامكانيات الداخليه

بالإضافة إلى ذلك، يأتي ‏ASUS Zenbook S13 OLED (UX‏5304) بمعالج ‏Intel Core i‏7 من الجيل الثالث عشر الاحدث و ‏الاقوي، ومعالج رسوميات ‏Intel Iris Xe، مما يمنحه قدرة معالجة فائقة وأداء سريع وفعال لمتابعه كل اعمالك اليوميه اقتراناً مع 16 ‏جيجا من ذاكره التخزين العشوائي و خيارين للذاكره اما 512 جيجا او 1 تيرا بايت الاثنين من نوع ثنين من نوع ‏SSD M‏.2 من الجيل ‏الرابع الاحدث. مما يضمن لك سعه تخزينيه كبيره مع سرعه عاليه لنقل البيانات. أما عن البطاريه فيأتي الجهاز ببطاريه بحجم 63 ‏وات\ساعه والتي تعمل حتي 14 ساعه مع دعم الشحن السريع من نوع ‏Type – C‏ بقدرة 65 وات بالشاحن المرفق في العلبه, كذلك ‏اضافت ‏ASUS‏ حافظه من الجلد داخل علبه الجهاز.‏

الضمان المثالي لمدة عامين

وأخيرًا، يأتي ‏ASUS Zenbook S13 OLED (UX‏5304) بضمان مثالي يعكس طريقة ‏ASUS‏ الدائمة في تقديم خدمة ما بعد البيع ‏لا مثيل لها، حيث يتم تقديم ضمان المنتج لمدة سنتين ضد عيوب الصناعه مع تأمين ضد سوء الاستخدام مره كل عام مما يعني أنه يمكن ‏للمستخدم الاعتماد على جودة الجهاز والحصول على دعم فني محترف في حالة وجود أي مشكلة تقنية وأيضا صيانه الجهاز مجاناً تماماً ‏لقطعه واحده كل عام لمدة عامين.‏

باختصار، فإن ‏ASUS Zenbook S13 OLED (UX‏5304) هو جهاز رائع يتميز بتصميم أنيق وجودة تصنيع عالية الجودة، ويتميز ‏بأداء فائق وشاشة مدهشة وأداء سريع وفعال، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأي شخص يرغب في الحصول على أداء عالي وتجربة مشاهدة ‏ممتعة. ومع الضمان المثالي الذي يأتي مع الجهاز، فإن العملاء في مصر يمكنهم الاعتماد على جودة ‏ASUS‏ والاستمتاع بمنتج ذو جودة ‏عالية وضمان ممتاز لمدة سنتين.‏

بعد الشراء يمكنك الاشتراك في مسابقه " صوتك يهمنا " التي اطلقتها ‏ASUS‏ مؤخراً و التي تعتمد علي معرفه رأي المستخدم في ‏اجهزتها في ما لا يقل عن 3 اسباب لشراء الجهاز, و الحصول علي خصومات بلا نهايه و كاش باك علي مشترياتك من العديد من ‏الاماكن, يمكنك زياره صفحه" صوتك يهمنا " علي الموقع الخاص ب ‏ASUS‏ لمعرفه المزيد من التفاصيل.‏

التوافر والأسعار

يتوفر الجهاز داخل جمهوريه مصر العربيه عن طريق الموزعين المعتمدين ل ASUS داخل جمهوريه مصر العربيه و أيضاً عن طريق المتجر الالكتروني الخاص ب ASUS, يمكنك الحصول علي نسختك اليوم من خلال 2B و B-Tech و Egypt laptop و Compu science و Technology valley و Dream 2000 و Dubai Phone و ECC و Arab business و Sharaf group و Raya ويمكنك الحصول علي كل المعلومات عن الجهاز و اماكن الشراء و الاسعار من هنا: https://bit.ly/42zFL0g