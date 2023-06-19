قامت ASUS اليوم بإطلاق جهاز ASUS ZENBOOK S13 OLED UX5304 في الأسواق المصرية، Zenbook S 13 OLED ، أرفع كمبيوتر محمول OLED مقاس 13.3 بوصة في العالم والذي يعتبر جهازًا محمولاا فائق الجودة، يحتوي على مواصفات عالية الأداء وتصميم جذاب مع خامات من نوع جديد. في الاسطر القادمه سنتناول كل جزء من اللاب توب المتميز ASUS Zenbook S13 OLED (UX5304).
فئه Zenbook كما لن تراها من قبل
لطالما كانت فئه Zenbook لدي ASUS هي الفئه المدلله و التي يتم فيها تقديم كل المميزات الجديده بدون تنازل. كما تناولنا مسبقا الحديث عن جهاز ASUS Zenbook 17 Fold OLED والذي كان اول لاب توب بمقاس 17 انش و قابل للطي حتي 12.5 انش مع شاشه OLED, و ايضا جهاز ASUS Zenbook DUO والذي كان اول لاب توب بشاشتين تدعمان اللمس لدعم تعدد المهام. و جهاز اليوم لا يقل ابتكاراً و ابهاراً عن الاجهزه السابقه.
بلازما سيراميك الومنيوم لاول مره حصرياً لدي ASUS
يأتي الجهاز بخامات وجودة تصنيع عالية الجودة، فهو مصنوع من خامات من نوع جديد يسمي بلازما سيراميك الومنيوم بشكل كامل، عن طريق عملية خاصة لتحويل الغطاء الألومنيوم العادي إلى غطاء من الألمنيوم المصنوع من السيراميك والبلازما حصريًا لشركة ASUS. تستخدم هذه العملية المياه النقية، ولا يلزم وجود مركبات عضوية أو أحماض قوية أو معادن ثقيلة. و التي تصنع تحولا فيزيائيًا وكيميائيًا للألومنيوم. ويؤدي هذا إلى زيادة مقاومة التآكل والصلابة و تحمل اكتر للحراره ، مع زياده العمر الافتراضي.مما يمنحه متانة وقوة في التحمل، بالإضافة إلى أنه يتميز بسمك رفيع يبلغ 1 سم ويزن 1 كجم فقط، مما يجعله سهل الحمل والتنقل به.
ASUS Lumina OLED أكثر دقة أكثر تكيفاً أكثر اعتمادية
الشاشة هي واحدة من أكثر ميزات الجهاز إثارة للإعجاب، حيث تأتي بحجم 13 بوصة من نوع ASUS Lumina OLED الاحدث علي الاطلاق من ASUS، مما يضمن تفاصيل رائعة وتجربة مشاهدة ممتعة. كما يتميز الجهاز بدقة وضوح 2.8K و تدرج لوني 100% DCI-P3 و معدل استجابه 0.2 M.S, مما يجعلها أكثر دقه, أيضاً مع دعم ASUS Splendid التي يتيح التحكم في درجه وضوح و تدرج الالوان يجعها اكثر تكيفاً, ولجعلها اكثر اعتماديه قامت ASUS بإضافه وضع الحفاظ علي العين, و وضع ASUS OLED Care و Panel protection للحفاظ علي الشاشه من الاحتراق.
لوحه مفاتيح و لوحه لمس فأره اكبر من أي وقت مضي
يأتي الجهاز مزودًا بلوحة مفاتيح تحتوي على إضاءة خلفية مريحة للعين يمكنها التكيف مع الاضاءه، ولوحة تعمل باللمس تدعم تقنية اللمس العديد من الإيماءات، مما يجعل العمل عليه سلسًا ومريحًا و بفضل حجمها الكبير جدا يمكنك التنقل بسهوله بين كل النوافذ المفتوحه و متابعه اعمالك بكل سهولة.
العتاد و الامكانيات الداخليه
بالإضافة إلى ذلك، يأتي ASUS Zenbook S13 OLED (UX5304) بمعالج Intel Core i7 من الجيل الثالث عشر الاحدث و الاقوي، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، مما يمنحه قدرة معالجة فائقة وأداء سريع وفعال لمتابعه كل اعمالك اليوميه اقتراناً مع 16 جيجا من ذاكره التخزين العشوائي و خيارين للذاكره اما 512 جيجا او 1 تيرا بايت الاثنين من نوع ثنين من نوع SSD M.2 من الجيل الرابع الاحدث. مما يضمن لك سعه تخزينيه كبيره مع سرعه عاليه لنقل البيانات. أما عن البطاريه فيأتي الجهاز ببطاريه بحجم 63 وات\ساعه والتي تعمل حتي 14 ساعه مع دعم الشحن السريع من نوع Type – C بقدرة 65 وات بالشاحن المرفق في العلبه, كذلك اضافت ASUS حافظه من الجلد داخل علبه الجهاز.
الضمان المثالي لمدة عامين
وأخيرًا، يأتي ASUS Zenbook S13 OLED (UX5304) بضمان مثالي يعكس طريقة ASUS الدائمة في تقديم خدمة ما بعد البيع لا مثيل لها، حيث يتم تقديم ضمان المنتج لمدة سنتين ضد عيوب الصناعه مع تأمين ضد سوء الاستخدام مره كل عام مما يعني أنه يمكن للمستخدم الاعتماد على جودة الجهاز والحصول على دعم فني محترف في حالة وجود أي مشكلة تقنية وأيضا صيانه الجهاز مجاناً تماماً لقطعه واحده كل عام لمدة عامين.
باختصار، فإن ASUS Zenbook S13 OLED (UX5304) هو جهاز رائع يتميز بتصميم أنيق وجودة تصنيع عالية الجودة، ويتميز بأداء فائق وشاشة مدهشة وأداء سريع وفعال، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأي شخص يرغب في الحصول على أداء عالي وتجربة مشاهدة ممتعة. ومع الضمان المثالي الذي يأتي مع الجهاز، فإن العملاء في مصر يمكنهم الاعتماد على جودة ASUS والاستمتاع بمنتج ذو جودة عالية وضمان ممتاز لمدة سنتين.
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التوافر والأسعار
يتوفر الجهاز داخل جمهوريه مصر العربيه عن طريق الموزعين المعتمدين ل ASUS داخل جمهوريه مصر العربيه و أيضاً عن طريق المتجر الالكتروني الخاص ب ASUS, يمكنك الحصول علي نسختك اليوم من خلال 2B و B-Tech و Egypt laptop و Compu science و Technology valley و Dream 2000 و Dubai Phone و ECC و Arab business و Sharaf group و Raya ويمكنك الحصول علي كل المعلومات عن الجهاز و اماكن الشراء و الاسعار من هنا: https://bit.ly/42zFL0g