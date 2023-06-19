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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعرب عن صدمتها من أحداث السودان وتطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار

صدى البلد

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، اليوم، إنه يجب العمل على إعادة الحوار السياسي في السودان.

وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا، خلال مؤتمر دعم السودان في جنيف، أن الأولوية في السودان هي لوقف إطلاق النار وبشكل فوري. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضافت أنالينا بيربوك، نأمل بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان.

وتابعت، نشعر بالصدمة بشأن التقارير الواردة من دارفور.

وتواجه السودان أزمات كبيرة، منذ بدء الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، منها نقص الغذاء والمستلزمات الطبية، ناهيك عن جنوح آلاف السودانيين إلي البلدان المجاورة وخاصة مصر.

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