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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ 190 مليون يورو مساعدات إنسانية للسودان

صدى البلد

تعهد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بتقديم 190 مليون يورو، مساعدات إنسانية وتنموية إلى السودان، على خلفية مؤتمر الاستجابة الإنسانية التي يعقد في جنيف.

 

وخصص الاتحاد الأوروبي، حسبما ورد في بيان، 52 مليون يورو من المساعدات لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو لدعم جيران السودان في التعامل مع وصول النازحين الفارين من القتال.

 

كما سيتم تخصيص 130 مليون يورو، لمجالات التعاون الإنمائي، ودعم الأمن الغذائي والصحة للأشخاص الأكثر ضعفًا.

 

ويُعقد في جنيف، مؤتمرا لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة في السودان برئاسة السعودية وقطر ومصر وألمانيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

 

وفي كلمة افتتاح مؤتمر تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان، المنعقد في جنيف، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن الوضع بات كارثيًا، محذرًا من أن الأزمة تؤثر على دول الجوار والمنطقة برمتها.

 

كما أبدى قلقه العارم من العنف المتجدد واتخاذه أبعادا قبلية، وحث أطراف النزاع على الالتزام بالتهدئة والسماح بإيصال المساعدات للمحتاجين.

 

كذلك، دعا إلى وقف استهداف عمال الإغاثة ومقار ومخازن المنظمات الأممية.

 

إلى ذلك، أكد أن مؤسسات الإغاثة الدولية مستعدة لمضاعفة جهودها في السودان، موضحا في الوقت عينه أن 17% فقط من التمويل المطلوب لمساندة السودانيين هو المتاح حاليًا.

 

وكانت الأمم المتحدة أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها للسودان نالت 16 بالمئة فقط من التمويل المطلوب.

الاستجابة الإنسانية السعودية وقطر قطر ومصر مساعدات إنسانية السودان

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