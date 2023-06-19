عمرو بصيلة: النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني كانت متدنية لكنها اختلفت حاليا

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن النظرة المجتمعية لخريج التعليم الفني كانت متدنية لعدة أسباب، أولهما أنه يشاع أنه أقل في المستوى العلمي، ودراسته على النظام القديم كان يصعب توفير وظيفة له ولا يؤسس علميا بشكل صحيح، لذلك تم تطوير المناهج وتغيرها لتلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف "بصيلة"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التعليم العام يتم تطوير المناهج لتلبي احتياجات سوق العمل مستقبليا، ويتم تطويرها في التعليم الفني باعتباره البوابة التي تصدر الوزارة بها خريجيها إلى سوق العمل مباشرة، وتم ذلك بالإشتراك مع القطاع الخاص باعتباره أساس سوق العمل، مؤكدا على ضرورة مشاركتهم لتخرج طلاب بالمواصفات و الجدارات التي يتطلبونها.

وأشار "بصيلة"، إلى أنهم قاموا باستطلاع للرأي وفقا لما أشار له الرئيس السيسي، و ذلك كان بالتعاون مع القطاع الخاص لمعرفة المهن المستقبلية الموجودة، و ذلك لوجود عدة تخصصات منها الذكاء الاصطناعي و الحوسبة، مشيرا إلى أن الكومبيوتر أصبح من أساسيات الحياة حيث أن الطالب بالمرحلة الإعدادية يجيد إيجادة تامة لكل مهارات الكومبيوتر الأساسية.

ونوه بأن خريجي الإعدادية بعد التخرج يصبح امامهم طريقين، إما الدخول إلى الثانوية العامة أو اللجوء إلى التعليم الفني، و ذلك يتوقف على حسب إرادة الطالب و الأم أيضا حيث أنها الأكثر تأثيرا في أبنائها و أختيارتهم بهذه المرحلة العمرية.

وأكد أن الآليات التي سيستخدمها الطلاب في تكوين مستقبلهم و تحقيق طموحاتهم مختلفة حاليا، فيجب على الأهالي أن يتركوا فرصة الاختيار لأبنائهم على حسب ما يميلون له ويريدون أن يحققوه.