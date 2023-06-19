النائب عمرو درويش: الحوار الوطني كاشف ويشارك فيه كل المواطنين.. فيديو

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني كاشف ويشارك فيه كل المواطنين.



وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحوار الوطني فرصة ذهبية لكل من يريد المشاركة في رسم خطة الدولة المستقبلية بقابلية تطبيقها".

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "الحوار الوطني غير مسبوق لأننا لم نجد في التاريخ ما يحدث الآن من وجود كافة التيارات على طاولة الحوار".

