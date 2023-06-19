عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب عمرو درويش: الحوار الوطني كاشف ويشارك فيه كل المواطنين.. فيديو

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني كاشف ويشارك فيه كل المواطنين.

txt

عمرو درويش: ثورة 30 يونيو بمثابة عودة الروح لمصر.. فيديو

txt

برلماني: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط تقسيمها لدويلات.. فيديو


وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحوار الوطني فرصة ذهبية لكل من يريد المشاركة في رسم خطة الدولة المستقبلية بقابلية تطبيقها".

 

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "الحوار الوطني غير مسبوق لأننا لم نجد في التاريخ ما يحدث الآن من وجود كافة التيارات على طاولة الحوار".
 

النائب عمرو درويش الإعلامية عزة مصطفى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب عضو مجلس النواب الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

3 غرز بالوجه.. تفاصيل إصابة مغنية أمريكية على المسرح ونقلها للمستشفى "فيديو"

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

لبنان.. أنباء عن إصابة فنانة شهيرة بطلق ناري ونجلها ينفي

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

لو مش موظف.. خطوات الحصول على معاش شهري ثابت بالقانون

زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحرك أمريكي عاجل بعد اختفاء غواصة سياحية في المحيط الأطلسي.. تفاصيل

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

القباج تناقش دور التعاونيات ورؤية التضامن لتطويرها في مجلس الشيوخ

خلال معرض "لوبورجيه".. وزير الطيران يجري لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية

سعر أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" في مصر .. وصلت كام ؟

خاص| سفارة اليابان بالقاهرة توضح حقيقة تصريف مياه محطتها النووية في البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر ثقافة أسيوط يشهد معرض «جولة إبداعية» لطلاب كلية التربية النوعية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحمة الرأس.. تفاصيل

على المسرح.. إصابة مطربة أمريكية بجرح قطعي في الحاجب

مكون سحري لتنظيف الكرشة في 20 ثانية

فيديو

يصاحبها الشرد .. حدث فلكي نادر يحدث في مصر

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ