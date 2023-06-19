في ذكراها.. قصة آمال فريد المأساوية وحمايتها مع العندليب

تحل اليوم، الإثنين 19 يونيو، ذكرى رحيل الفنانة آمال فريد، التي ولدت في 12 فبراير عام 1938، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

آمال فريد وحياتها

ولدت آمال فريد بالعباسية، وقد اعتزلت التمثيل عام 1969، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع.

بداية آمال فريد كبطولة مع الفنان عبد الحليم حافظ، ودخلت الفن عن طريق مسابقة في مجلة “الجيل”، وقد رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب.

آمال فريد وزوجها

آمال فريد بدأت مشوارها الفني عام 1954 ولكنها قررت الاعتزال بشكل مفاجئ وخلال تألقها الفني عام 1969، والسبب هو زواجها من مهندس مصري مقيم في موسكو، حيث قررت اعتزال الفن من أجله وسافرت معه وابتعدت عن الأضواء لسنوات، ولم تنجب منه وعندما عادت إلى مصر حاولت العودة للفن من خلال فيلمين ولكنها قررت الاعتزال مرة أخرى واكدت في تصريحات تليفزيونية لها أنها تزوجت مرتين لكنها لم تنجب.

آمال فريد والعندليب عبد الحليم حافظ

كما أثارت آمال فريد حالة من الجدل الواسع قبل رحيلها حول علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ حيث قالت في تصريحات تليفزيونية وقالت: "كنت أحب التمثيل معه، ولكنه مش بتاع جواز".

آمال فريد والأيام الأخيرة

ورغم أن حياة آمال فريد فى البداية كانت ميسرة الحال، إلا أنها انتهت بمأساة كبيرة، حيث دخلت دار مسنين.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لها أثناء جلوسها فى أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد، لتنطلق الشرارة الأولى للبحث عن صاحبة هذا الوجه الذى كست التجاعيد ملامحه، وكانت صدمة للجميع التي عبرت عن واقع أليم تعيشه لتجسد فيلم "صراع في الحياة" الذى شاركت بطولته الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

تحركت نقابة المهن التمثيلية بعد تداول الصورة، وأصدرت بيانا يؤكد أنها تقف خلف كل الفنانين الذين أثروا الفن المصرى بأعمالهم ويعانون من مشاكل صحية أو معنوية أو مادية.

وفي تلك الواقعة، كرم المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال، آمال فريد، ولأنها لم تستطع الذهاب واستلام تكريمها، استلمته بدلا منها الممثلة إلهام شاهين وذهبت لها بعد ذلك وأعطته لها.

اختفت الفنانة آمال فريد عن الأضواء فترة بسيطة حتى عادت بخبر تعرضها لكسر في المفصل وخضوعها لعملية جراحية لتغيير المفصل واستبداله بآخر صناعي، وتكفلت نقابة المهن التمثيلية بعلاجها ونقلت إلى مركز التأهيل والعلاج الطبيعي التابع للقوات المسلحة.

وبعد رحلة العلاج، قال الدكتور أحمد البقري، الطبيب المعالج للفنانة، إن حالتها الصحية جيدة للغاية، وإنها غادرت المستشفى، وانتقلت للإقامة في إحدى دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وقرر وفد من نقابة المهن التمثيلية نقل الفنانة آمال فريد إلى مستشفى المعلمين بعد تدهور حالتها الصحية لتلقي العلاج هناك فى مستشفى شبرا العام الذى توفيت به.