5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري .. تبدأ من 365 ألف جنيه

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الهاتشباك، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى ابعادها الخارجية المناسبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات "هاتشبك" مع سعر رسمي يبلغ 365 ألف جنيه.

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري

1 - سوزوكي اسبريسو

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات "دفع أمامي"، وتتسم هذه النسخة بالجانب الاقتصادي للوقود حيث يبلغ استهلاكها نحو 4.6 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية، ويصل سعر السيارة الرسمي في مصر إلى 364.900 جنيه.

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري

2 - سوزوكي سيلاريو

تتراوح اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو بين 399,900 جنيه و 489,900 جنيه، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، بمحرك 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، ينتج 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر، بالاضافة إلى استهلاك للوقود يبلغ 3.7 لتر/100 كم، مع نوعين من نواقل الحركة الاول خماسي النقلات مانيوال، والاخر بقدرات أوتوماتيكية الحركة، بتقنية الجر الامامي.

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري

3 - فيات تيبو

تأتي فئة الهاتشباك من السيارة فيات تيبو 2023 بسعر يتراوح بين 910 ألف و 975 ألف جنيه، حيث تقدم بأبعاد خارجية بلغت 4368 مم للطول الكلي، و 1792 مم للعرض، و 1495 مم للارتفاع، بينما دعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات جر أمامي، مدعوم بمحرك 1600 سي سي، ينتج 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن للتسارع يقدر بـ 11.2 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري

4 - اوبل كورسا

حصلت السيارة على مصابيح أمامية حادة الشكل، وجنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وحساسات حركة، وسبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى قدرات فنية تتمثل في محرك 1200 سي سي "تيربو"، 3 سلندر، بقوة 130 حصانا و 230 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، وتقدم السيارة اوبل كورسا 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 899,990 جنيه و 949,990 جنيه.

5 سيارات هاتشباك "زيرو" بالسوق المصري

5 - فيات 500

تمتلك السيارة فيات 500 موديل 2023 تصميم خارجي مميز، مع مفهوم ثنائي الابواب، وطول كلي يبلغ 3546 مم، و 1627 مم للعرض، و 1488 مم للارتفاع، بالاضافة إلى قدرات فنية تتمثل في محرك 1400 سي سي، 4 سلندر، بقوة 100 حصانا، و 131 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، واستهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم، بينما يصل سعرها الرسمي إلى 900 ألف جنيه.