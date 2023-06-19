عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بشارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات بكلٍ من شارعى (أحمد فؤاد نجم ، وشارع الأسمرات) الخاصة بالمداخل لمول دايموند الأسمرات .

علي ان يتم إجراء تحويل لحركة المركبات ، حيث يتم غلق شارع أحمد فؤاد نجم للقادم من ميدان الخزان تجاه شارع 9 وتحويل القادم من ميدان الخزان يميناً تجاه شارع الأسمرات وصولاً لشارع 9 مرة أخرى ، وذلك يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 إبتداءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11 مساءاً.

وغلق شارع الأسمرات للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان مع تحويل حركة المرور بالإتجاه المقابل ليعمل بنظام الإتجاهين "الإتجاه المقابل" مع تنفيذ المساعدات الفنية لفصل حركة المرور بين الإتجاهين ، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21،20/6/2023 إبتداءاً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءاً.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشرف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

أحمد فؤاد الأسمرات الإدارة العامة لمرور القاهرة القاهرة تحويلات غلق شارع مرور القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

المحامية اعترفت.. لغز جديد في قضية قتل طبيب الساحل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أمير مرتضى يسافر لإنهائها وتتبقى خطوة واحدة| الصفقة السوبر للزمالك.. لاعب مفاجأة

3 غرز بالوجه.. تفاصيل إصابة مغنية أمريكية على المسرح ونقلها للمستشفى "فيديو"

موضوعات متعلقة

ننشر قائمة أسعار الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية للمواطنين

القبض على عناصر خطيرة.. أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقة والمخدرات

العثور على 2 طن دقيق مدعم بحوزة مدير مخبز بالقاهرة

إعادة طفل من ذوى الإحتياجات الخاصة لأسرته بالقاهرة

النيابة تستجوب شابا عذب كلبًا بعد عقره أحد عمال النظافة في القاهرة

تعرف على خريطة التحويلات المرورية بالقاهرة لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

مخدرات وسلاح وذخيرة.. تجار الممنوعات في قبضة مباحث القاهرة

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر

ترشيحاتنا

كأني في شوارع مصر ..أحمد موسى يحكي تفاصيل زيارته إلى ليبيا عام 1991

بعثة الجمعيات الأهلية: تسهيل إجراءات الحجاج.. ونوفر مخيمات مكيفة في عرفات

تشكيل إنجلترا لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

زوج للقاضي: خلعتني سرا.. وفوجئت برجل غريب في بيتي

"سئموا من أوكرانيا ورئيسها".. روسيا تكشف سبب ترويج الغرب لهجوم كييف المضاد

تحويلات مرورية بشارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

الطبق بـ 50 جنيها .. التين الشوكى يثير الجدل على السوشيال ميديا

قبل ما تشتريها.. تعرف على الفرق بين اللحم المجمد والطازج

قصر ثقافة أسيوط يشهد معرض «جولة إبداعية» لطلاب كلية التربية النوعية

فيديو

طرقت باب النعش ليسمعها المشيعون.. عودة مسنة الي الحياة بعد 5 ساعات من وفاتها

يصاحبها الشرد .. حدث فلكي نادر يحدث في مصر

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ