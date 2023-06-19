عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسخة مني.. كارول سماحة تنتظر طرح أحدث أغانيها ..الأربعاء

كارول سماحة - أغنية
كارول سماحة - أغنية نسخة مني

نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بوستر أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم نسخة مني، والتي طرحت البرومو الخاص بها قبل 3 أيام. 

وأعلنت كارول سماحة عن طرح أغنية نسخة مني، بعد غد الأربعاء 21 يونيو، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى الإلكترونية. 

أغنية نسخة مني لـ كارول سماحة، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الذي قام بإخراجه بتول عرفة، وصورته خلال الأيام الماضية. 

 

أحدث أعمال كارول سماحة

في شهر مارس الماضي، طرحت المطربة كارول سماحة أغنيتها الجديدة “قطار الساعة الواحدة”، التي صدرت ضمن البومها الجديد “الذهبى” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

أغنية “قطار الساعة الواحدة” غناء كارول سماحة وكلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش الحان تيسير حداد. 

ألبوم كارول سماحة الجديد 

وتبنت المطربة اللبنانية كارول سماحة، في ألبومها الجديد " الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية" ، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كارول سماحة ومن خلال الألبوم الذي يضم 12 أغنية جميعها من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش وألحان الملحن الفلسطيني البارز تيسير حداد، تبنت إعادة قضايا الوحدة العربية والهوية مرة أخرى إلى الغناء العربي بعدما غاب عنه هذا الأمر في السنوات الماضية، مفضلًة أن يكون هذا الأمر من خلال كلمات واحد من أبرز الشعراء العرب.

ولا يهدف ألبوم كارول سماحة الجديد إلى تحقيق أي مكاسب تجارية أو أرباح أو عوائد، ولكن ينطلق إلى أهداف ترى كارول سماحة أنها أكبر من أي عوائد تجارية يمكن تحقيقها في حال اطلقت أي ألبوم أخر حيث ينطلق إلى قضايا تخص وتهم أي مواطن عربي يطمح إلى تحقيق واقع عربي أفضل للأجيال الجديدة.

كارول سماحة 

وتتطلع الفنانة كارول سماحة إلى أن يكون الألبوم، الجديد صوتًا مختلف في ضوء الأعمال الغنائية التي تقدم للأجيال والشباب العربي، والتي لا تتعلق بقضاياهم وواقعهم العربي، الذي يعاني خلال السنوات الماضية، من واقع يحتاج إلى تغيير ضروري وحتمي.

الأغنية الأولى التي أطلقت من الألبوم بعنوان ستنتهي الحرب، تعد نموذجًا لرؤية صناع الألبوم، حيث تدعو إلى نفذ الخلافات والصراعات والحروب الداخلية المشتعلة في البلاد العربية خلال السنوات الماضية ، وراح ضحيتها الآف من الشهداء والجرحي وأدت إلى تشريد الآف الأسر ونزوح أخرين عن منازلهم ومدنهم.

ومن المقرر أن تواصل المطربة اللبنانية كارول سماحة، خلال الأيام المقبلة اطلاق باقي أغاني الألبوم، الذي لقي الإعلان عنه تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومن الجمهور المختلف، والترحيب بفكرة الألبوم الذي يعد صوتًا مختلفا بين الأعمال الغنائية التي تقدم مؤخرًا.

الفنانة اللبنانية لخصت رؤيتها في هذا الألبوم من خلال تدوينة قالت فيها "عشنا كتير أحداث ومشاعر صعبة بآخر كم سنة تركت جوّاتنا كلنا فراغ كبير حسيت إن الفن إذا ما عبَّر عن قلقنا وهواجسنا ناقص، ومن هون كانت فكرة ‫الألبوم الذهبي‬".

وأضافت "هيدا الألبوم وِلِد من قلب وجعنا وطوقنا للحرية والأمان بوجه الظلم يلي عم نعيشو ببلداننا العربية ١٢ أغنية من قصائد الكبير ‫محمود درويش‬ بقدّمن لوطنا العربي المجروح حتى تبقى هويتّنا واحدة.. ووحدتنا عربية".

كارول سماحة الفنانة كارول سماحة نسخة مني أغنية نسخة مني أغانى كارول سماحة اعمال كارول سماحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

المحامية اعترفت.. لغز جديد في قضية قتل طبيب الساحل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أمير مرتضى يسافر لإنهائها وتتبقى خطوة واحدة| الصفقة السوبر للزمالك.. لاعب مفاجأة

3 غرز بالوجه.. تفاصيل إصابة مغنية أمريكية على المسرح ونقلها للمستشفى "فيديو"

موضوعات متعلقة

على المسرح.. إصابة مطربة أمريكية بجرح قطعي في الحاجب

استكمالا لنجاحات مصطفى كامل.. خصومات خاصة للموسيقيين في دمياط ورأس البر

راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "فى كتير حلوين"

عصام زكريا: الأعمال الفنية تغير المجتمع.. والاستجابة لمسلسل تحت الوصاية بسبب قوته

المطرب أبو يطرح أول أغانى ألبومه فارق ع الكل

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

بلوك.. فارس كرم يطرح رابع أغاني ألبومه

فى ذكراه.. فؤاد راتب وسر شخصية الخواجة بيجو

ترشيحاتنا

كأني في شوارع مصر ..أحمد موسى يحكي تفاصيل زيارته إلى ليبيا عام 1991

بعثة الجمعيات الأهلية: تسهيل إجراءات الحجاج.. ونوفر مخيمات مكيفة في عرفات

تشكيل إنجلترا لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

زوج للقاضي: خلعتني سرا.. وفوجئت برجل غريب في بيتي

"سئموا من أوكرانيا ورئيسها".. روسيا تكشف سبب ترويج الغرب لهجوم كييف المضاد

تحويلات مرورية بشارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

الطبق بـ 50 جنيها .. التين الشوكى يثير الجدل على السوشيال ميديا

قبل ما تشتريها.. تعرف على الفرق بين اللحم المجمد والطازج

قصر ثقافة أسيوط يشهد معرض «جولة إبداعية» لطلاب كلية التربية النوعية

فيديو

طرقت باب النعش ليسمعها المشيعون.. عودة مسنة الي الحياة بعد 5 ساعات من وفاتها

يصاحبها الشرد .. حدث فلكي نادر يحدث في مصر

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ