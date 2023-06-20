عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 7 متهمين في قضية قتل مواطن ببولاق الدكرور .. اليوم

صدى البلد

تواصل  محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم  محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر في منطقة بولاق الدكرور. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار  عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، قيام المتهمين «محمد.ص، 21 عامًا، سائق»، «عمرو.ع، 15 عامًا، طالب»، «صالح.أ، 20 عامًا، عامل»، «أحمد.م، 19 عامًا، عامل»، «أحمد.س، 19 عامًا، عامل»، «محمد.م، 27 عامًا، هارب»، «محمد. أ، 21 عامًا، عامل»، في 13 مايو من العام الماضي 2022 باستعراض القوة ضد المجني عليهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين من الأول حتي السادس وآخرين مجهولين، لوحوا بالعنف واستعرضوا القوة ضد المجني عليهم «تامر. ك»، ووالده «كمال. ع»، «محمد. ح» بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي بهم، ما عرض حياتهم للخطر وإلقاء الرعب في نفوسهم.

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

ترشيحاتنا

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ