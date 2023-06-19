عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تعلن دخول أوروبا في دوامة خطيرة بسبب حرب أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء جسيمة في نهجه حرب أوكرانيا، ما أدخله في دوامة خطيرة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقال زيجارتو، في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورج: "بدأت الحرب في أوكرانيا قبل عام وأربعة أشهر، وخلال هذا الوقت لم تتمكن أوروبا من إنهائها، ولم تتمكن من إحلال السلام. وخطر التصعيد الآن أعلى من أي وقت مضى".

وأضاف وزير خارجية المجر، أن “الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأين كبيرين: فمن ناحية، كان غارقا بشكل عميق في سياسة العقوبات. ومن ناحية أخرى، لم يتخل عن تنافسه مع الولايات المتحدة حول من سيزود أوكرانيا بدعم عسكري أكبر، مشيرا إلى أن القارة دخلت في دوامة خطيرة للغاية".

"دولة معتدية".. إجراء عاجل من أوكرانيا ضد بيلاروس

أزمة خطيرة تهدد أوكرانيا.. وكييف تستغيث بـ الاتحاد الأوروبي

وأوضح زيجارتو، أنه "كلما زادت الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، كلما طال أمد الحرب، وسيموت عدد أكبر من الناس".

وأكد أن حكومة المجر ما زالت ترى أنه من الضروري السعي لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت كييف المجر، بمنع دخول 11 أسير حرب أوكراني سلمتهم روسيا إلى الدولة الأوروبية، التي حافظت على علاقاتها مع موسكو خلال غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، في بيان على “فيسبوك”: “كل محاولات الدبلوماسيين الأوكرانيين خلال الأيام القليلة الماضية لإقامة اتصال مباشر مع المواطنين الأوكرانيين لم تنجح”.

وأضاف: “في الأساس يتم الاحتفاظ بهم في عزلة".

كييف أوكرانيا المجر مفاوضات السلام الاتحاد الأوروبي اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

المحامية اعترفت.. لغز جديد في قضية قتل طبيب الساحل

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. ملياردير شهير على متن غواصة سياحية فقدت في المحيط الأطلسي

"دولة معتدية".. إجراء عاجل من أوكرانيا ضد بيلاروس

تركيا .. زلزال قوي يضرب كهرمان مرعش

أزمة خطيرة تهدد أوكرانيا.. وكييف تستغيث بـ الاتحاد الأوروبي

استيفاء الشروط.. الكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

ردا على أمريكا.. بيلاروس تكشف سبب نشر الأسلحة النووية الروسية بأراضيها

رويترز: فرنسا تحظر مسيرة إيرانية بسبب تهديدات بوقوع هجوم

"سئموا من أوكرانيا ورئيسها".. روسيا تكشف سبب ترويج الغرب لهجوم كييف المضاد

ترشيحاتنا

الروس يراقبون .. قلق في بريطانيا بعد تدهور حالة البحرية الملكية

الوقت مناسب للشراء.. شعبة الذهب تكشف عن بشرة سارة للمواطنين بشأن الأسعار..فيديو

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كارثة تدمير سد كاخوفكا

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل باطلالة ملفتة

هل يجوز إلغاء الأضحية بسبب نقص الماشية وغلاء الأسعار؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع التين على الريق؟

بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

الطبق بـ 50 جنيها .. التين الشوكى يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

طرقت باب النعش ليسمعها المشيعون.. عودة مسنة الي الحياة بعد 5 ساعات من وفاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ