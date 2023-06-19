المجر تعلن دخول أوروبا في دوامة خطيرة بسبب حرب أوكرانيا

قال وزير خارجية المجر، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء جسيمة في نهجه حرب أوكرانيا، ما أدخله في دوامة خطيرة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقال زيجارتو، في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورج: "بدأت الحرب في أوكرانيا قبل عام وأربعة أشهر، وخلال هذا الوقت لم تتمكن أوروبا من إنهائها، ولم تتمكن من إحلال السلام. وخطر التصعيد الآن أعلى من أي وقت مضى".

وأضاف وزير خارجية المجر، أن “الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأين كبيرين: فمن ناحية، كان غارقا بشكل عميق في سياسة العقوبات. ومن ناحية أخرى، لم يتخل عن تنافسه مع الولايات المتحدة حول من سيزود أوكرانيا بدعم عسكري أكبر، مشيرا إلى أن القارة دخلت في دوامة خطيرة للغاية".

وأوضح زيجارتو، أنه "كلما زادت الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، كلما طال أمد الحرب، وسيموت عدد أكبر من الناس".

وأكد أن حكومة المجر ما زالت ترى أنه من الضروري السعي لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا والبدء في مفاوضات السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت كييف المجر، بمنع دخول 11 أسير حرب أوكراني سلمتهم روسيا إلى الدولة الأوروبية، التي حافظت على علاقاتها مع موسكو خلال غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، في بيان على “فيسبوك”: “كل محاولات الدبلوماسيين الأوكرانيين خلال الأيام القليلة الماضية لإقامة اتصال مباشر مع المواطنين الأوكرانيين لم تنجح”.

وأضاف: “في الأساس يتم الاحتفاظ بهم في عزلة".