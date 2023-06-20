عائشة بن أحمد : أتقنت اللهجة الصرية لكن بقلب تونسي في الإرهاق والعصبية

قالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، أنها أمضت نحو 8 سنوات منذ قدومها إلى مصر عام 2015 وافتتحت باكورة أعمالها الفنية في مصر بألف ليلة وليلة وتوالت بعدها أعمال مهمة مثل الخلية.



وأوضحت خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"أنها أتقنت اللهجة المصرية لكنها لا تنجح في ذلك في حال تعرضها للإرهاق في العمل بعد ساعات العمل الطويلة وكذا في حال تعرضها لحالة من العصبية ".



وكشفت أنها شخصية عصبية وسريعة الاستثارة وأنها تعمل جاهدة لعلاج هذه المشكلة وأن تكون أكثر هدوء، قائلة : " أنا عصبية جداً وبحاول أشتغل على نفسي أكون أهدى لكن زي مابتعصب بسرعة بهدى اسرع وده يعود لسبب اني شخصية : أنا صعبة مع نفسي وبحاول أخلي كل شيء بروفيشنال فببقى صعبة مع الناس ومع نفسي ".

أداء العمل



ولفتت إلى أن مشكلة " العصبية " تؤثر في بعض الاحيان على درجة إتقان الدور لانها تؤثر على " المود " وبالتالي لاتستطيع إخراج أفضل مافيه في أداء العمل وانها عمدت إلى الاستعاة بلايف كوتش قائلة : " عاوزة أبقى أهدى مش عشان أنا مجنونة لكن عشان حياتي تبقى افضل وأهدى وأعرف أعيش حياتي واقدم الادوار.