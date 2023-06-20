عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عائشة بن أحمد : أتقنت اللهجة الصرية لكن بقلب تونسي في الإرهاق والعصبية

الفنانة عائشة بن
الفنانة عائشة بن احمد

قالت   الفنانة  التونسية عائشة بن أحمد، أنها أمضت  نحو  8 سنوات  منذ قدومها إلى مصر عام 2015 وافتتحت باكورة أعمالها الفنية في مصر  بألف ليلة وليلة وتوالت بعدها أعمال مهمة مثل الخلية.


وأوضحت  خلال لقاء  لها لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  :"أنها أتقنت اللهجة المصرية  لكنها لا تنجح في ذلك  في حال تعرضها  للإرهاق  في العمل بعد ساعات العمل الطويلة وكذا في حال   تعرضها لحالة من العصبية ".


وكشفت أنها شخصية عصبية  وسريعة الاستثارة  وأنها تعمل جاهدة  لعلاج هذه المشكلة وأن تكون أكثر هدوء، قائلة : " أنا عصبية  جداً وبحاول أشتغل على نفسي أكون أهدى لكن زي مابتعصب   بسرعة بهدى اسرع  وده يعود   لسبب اني شخصية  : أنا صعبة مع نفسي وبحاول أخلي كل شيء بروفيشنال فببقى صعبة مع الناس ومع نفسي  ".

 

 أداء العمل


ولفتت إلى أن مشكلة " العصبية " تؤثر في بعض الاحيان على درجة إتقان  الدور  لانها تؤثر على " المود " وبالتالي  لاتستطيع إخراج أفضل مافيه في أداء العمل وانها عمدت إلى الاستعاة  بلايف كوتش   قائلة : " عاوزة أبقى أهدى مش عشان أنا مجنونة  لكن عشان حياتي  تبقى افضل وأهدى وأعرف أعيش حياتي واقدم الادوار.

عائشة بن احمد الخلية العصبية الإعلامية لميس الحديدي اللهجة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

ترشيحاتنا

محمد فاروق: إمام عاشور يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع للأهلي رسميا

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

حازم إمام يكشف موقف اتحاد الكرة من تأخير عقوبة «كهربا»

عائشة بن أحمد : أتقنت اللهجة الصرية لكن بقلب تونسي في الإرهاق والعصبية

العموم البريطاني يصادق على تقرير لجنة مستقلة بإدانة بوريس جونسون

خدمة لضيوف الرحمن.. «الأزهر للفتوى» يقدم يصدر دليل الحاج وما يباح فعله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ