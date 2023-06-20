محمد زيدان: ميتلاند لن يتمسك بإمام عاشور إذا طلب الرحيل

أكد محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق أن ميتلاند الدنماركي تعاقد مع إمام عاشور ليكون مستقبل النادي.

وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "إمام عاشور أنصحه بالاستمرار مع ميتلاند، والانسجام هناك؛ لأنهم يضعون ثقة كبيرة فيه".

وتابع :"إمام عاشور أعتقد أنه يرغب في الرحيل عن ميتلاند، وفي هذه الحالة لن يتمسكوا به".

وأكمل :"ميتلاند سيضطر لبيع إمام عاشور الموسم المقبل، واستعادة المبلغ الذي دفعوه".

وواصل :"أنا معجب بخطوات عمر مرموش في الاحتراف، ويصعد لدرجة أعلى مع كل انتقال في الدوري الألماني".

وواصل :"خطوة عمر مرموش بالانتقال إلى آينتراخت فرانكفورت موفقة للغاية".

وفي سياق آخر، قال زيدان: إن "الأهلي أثبت أنه زعيم إفريقيا ورغم أن النتائج في دور المجموعات لم تكن جيدة لكن الفريق الكبير من يحضر في الأدوار المهمة".

وعن المنتخب الوطني، علق :"الروح الجميلة والاستقرار أبرز إيجابيات المنتخب الوطني مع روي فيتوريا".