الحصول على قرض لشراء أضحية حلال ولا حرام؟.. سعد الدين الهلالي يوضح

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن ما يثار حول تقسيط ثمن الأضحية والاقتراض لأداء فريضة الحج، هو مشروع لكن الأمر متعلق بالرشد.

وقال سعد الدين الهلالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن بعض المذاهب ترى أن الأضحية سنة، بينما يراها البعض الآخر واجبة وليست فريضة.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن جميع الفقهاء أجمعوا على أن الأصل في الأضحية منح اللحوم لأهل البيت والتصدق بالقليل منها، مضيفًا أن فكرة التصدق بالثلث ومنح الثلث لأهل البيت، وتوزيع الأخير على الأقارب والجيران، لم ترد إلا في حديث أخرجه أبو موسى الأصفهاني.

حكم الأضحية مختلف فيه

وأشار سعد الدين الهلالي، إلى إنه يتفهم سبب اقتراض الشخص لأداء فريضة الحج للمرة الأولى في حياته، لافتا إلى أن حكم الأضحية مختلف فيه.