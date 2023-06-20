عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

توعية الحجاج بالمطار
توعية الحجاج بالمطار

واصلت واعظات الأزهر الشريف، عملهن بمطار القاهرة الدولي في توعية الحجيج بأعمال ومناسك الحج والعمرة.

وأجرت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، بمجمع البحوث الإسلامية، جولة داخل صالات الانتظار بمطار القاهرة الدولي، حيث تفقدت سير أعمال الواعظات في توعية الحجاج.

كما شرحت واعظات الأزهر باللغات الأجنبية، مناسك الحج والعمرة للحجاج الذين يقدمون على مطار القاهرة الدولي ( ترانزيت ) من دول مختلفة، فمنهم من يأتي من نيجيريا أو الكاميرون وباكستان والهند وروسيا وتركيا.

وتكون اللغة الإنجليزية مع غالب الوفود هي اللغة المشتركة، حيث تشرح الواعظات المناسك باللغة الإنجليزية ويقوم أحد المشرفين مع الوفد بترجمتها إلى لغاتهم، حيث تتنوع بين الفرنسية والإيطالية والإسبانية والأوردية والسواحلية وغير ذلك من اللغات الأخرى.

كما تقوم الواعظات بشرح المناسك مباشرة باللغة الإنجليزية لحجاج إنجلترا وأمريكا وتتم الإجابة على ما يرد من أسئلة تخص الحج أو العمرة، ويتم توزيع المطويات الدعوية، باللغتين الإنجليزية والفرنسية على الحجاج الأجانب والتي تشمل شرح المناسك الخاصة بالمرأة والأدعية المأثورة في العمرة والحج، عن رسول الله عند أداء المناسك.

الجدير بالذكر أن هذه المطويات من إنتاج مجمع البحوث الإسلامية.

2cc8d27a-a332-470e-bcc0-2dd725f94844
2cc8d27a-a332-470e-bcc0-2dd725f94844
2f5a7483-3fac-454f-b3ca-b21641db9d8e
2f5a7483-3fac-454f-b3ca-b21641db9d8e
9f86384c-3daf-4505-8b9e-27b7fdc4c642
9f86384c-3daf-4505-8b9e-27b7fdc4c642
daba70c1-a68a-40bd-957e-7ae659935fc2
daba70c1-a68a-40bd-957e-7ae659935fc2
f7b3047a-ef56-440f-8755-60d3880f4b30
f7b3047a-ef56-440f-8755-60d3880f4b30
واعظات الأزهر الحجيج الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

ترشيحاتنا

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ