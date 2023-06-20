واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

واصلت واعظات الأزهر الشريف، عملهن بمطار القاهرة الدولي في توعية الحجيج بأعمال ومناسك الحج والعمرة.

وأجرت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، بمجمع البحوث الإسلامية، جولة داخل صالات الانتظار بمطار القاهرة الدولي، حيث تفقدت سير أعمال الواعظات في توعية الحجاج.

كما شرحت واعظات الأزهر باللغات الأجنبية، مناسك الحج والعمرة للحجاج الذين يقدمون على مطار القاهرة الدولي ( ترانزيت ) من دول مختلفة، فمنهم من يأتي من نيجيريا أو الكاميرون وباكستان والهند وروسيا وتركيا.

وتكون اللغة الإنجليزية مع غالب الوفود هي اللغة المشتركة، حيث تشرح الواعظات المناسك باللغة الإنجليزية ويقوم أحد المشرفين مع الوفد بترجمتها إلى لغاتهم، حيث تتنوع بين الفرنسية والإيطالية والإسبانية والأوردية والسواحلية وغير ذلك من اللغات الأخرى.

كما تقوم الواعظات بشرح المناسك مباشرة باللغة الإنجليزية لحجاج إنجلترا وأمريكا وتتم الإجابة على ما يرد من أسئلة تخص الحج أو العمرة، ويتم توزيع المطويات الدعوية، باللغتين الإنجليزية والفرنسية على الحجاج الأجانب والتي تشمل شرح المناسك الخاصة بالمرأة والأدعية المأثورة في العمرة والحج، عن رسول الله عند أداء المناسك.

الجدير بالذكر أن هذه المطويات من إنتاج مجمع البحوث الإسلامية.

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