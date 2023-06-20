مصرع فتاة إثر تعرضها لصعق كهربائي بالبحيرة

لقيت قبل قليل طفلة مصرعها إثر تعرضها لعصق كهربائي داخل منزلها بقرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لعصق كهربائي داخل منزلها بقرية المسين التابعة لدائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى " ندى محمد سعيد السيد"،12 سنة، مقيمة المسين ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة