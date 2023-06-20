مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 20 يونيو

يكثر البحث عن مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، الموافق 2 ذو الحجة 1444 هـ فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.



وجاءت مواقيت الصلاة بالقاهرة حسب الهيئة العامة للمساحة:

الفجْر 4:08 ص

الشروق 5:54 ص

الظُّهْر 12:56 م

العَصر 4:32 م

المَغرب 7:59م

العِشاء 9:33 م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية

الفجْر 4:08 ص

الشروق 5:56 ص

الظُّهْر 01:02 م

العَصر 4:40 م

المَغرب 8:07 م

العِشاء 9:43 م

مواقيت الصلاة بالمنصورة

الفجْر 4:03 ص

الشروق 5:51 ص

الظُّهْر 12:56 م

العَصر 4:34 م

المَغرب 8:01 م

العِشاء 9:36 م

مواقيت الصلاة بالغربية

الفجْر 4:05 ص

الشروق 5:53 ص

الظُّهْر 12:57 م

العَصر 4:35 م

المَغرب 8:02 م

العِشاء 9:37 م