عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة 32.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 يونيو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

 

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 21
العاصمة الإدارية 32 21
6 أكتوبر 33 22
بنهــــا 32 21
دمنهور 31 21
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 31 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 32 21
طنطا 32 21
دمياط 27 20 
بورسعيد 27 20
الإسماعيلية 32 21
السويس 33 21
العريش 28 20
رفح 27 20
رأس سدر 34 24
نخل 33 17
كاترين 31 14
الطور 36 26
طابا 34 25
شرم الشيخ 37 26
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 20
السلوم 27 19
سيوة 32 19
رأس غارب 37 26
الغردقة 37 27
سفاجا 37 27
مرسى علم 37 28
شلاتين 36 27
حلايب 33 28
أبو رماد 34 27 
رأس حدربة 34 28
الفيوم 33 20
بني سويف 33 22
المنيا 34 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 26
قنا 37 27
الأقصر 38 28
أسوان 39 29
الوادي الجديد 39 29
أبوسمبل 40 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 28
المدينة 43 29 
الرياض 42 26
المنامة 36 31
أبوظبي 40 30
الدوحة 39 30
الكويت 46 31
دمشق 31 16
بيروت 26 22
عمان 27 17
القدس 26 16
غزة 26 21
بغداد 41 26
مسقط 35 33
صنعاء 30 15
الخرطوم 39 28
طرابلس 32 21
تونس 36 23
الجزائر 27 23
الرباط 26 16
نواكشوط 29 23

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 23 14
إسطنبول 27 19
إسلام آباد 42 28
نيودلهي 36 28
جاكرتا 32 24
بكين 31 20
كوالالمبور 35 24
طوكيو 27 19
أثينا 30 19
روما 32 17
باريس 25 17
مدريد 28 17
برلين 31 20
لندن 23 15
مونتريال 25 16
موسكو 24 11
نيويورك 24 17
واشنطن 28 19
أديس أبابا 22 13

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

ترشيحاتنا

أنواع الدماء الواجبة في الإحرام وأسباب وجوبها.. تعرف عليها

الاتحاد الأوروبي يُقَيِّم درجة استعداد أوكرانيا للانضمام إلى التكتل

ناقد رياضي: الزمالك يسعى لإبرام صفقة جماهيرية.. وعودة طارق حامد «صعبة»

ضهري اتقسم بعد وفاة والدي.. عائشة بن أحمد تنهار بالبكاء على الهواء

محمد زيدان: ميتلاند لن يتمسك بإمام عاشور إذا طلب الرحيل

حكم تربية الكلاب لحاجة ورأي الشرع في نجاستهم.. الدين بيقول إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ