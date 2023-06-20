الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد 25 يونيو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد 25 يونيو 2023.

وقالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه في الفترة ما بين اليوم الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل 25 يونيو، فمن المتوقع أن تشهد حالة الطقس استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وحذرت من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 22

بنهــــا 32 21

دمنهور 31 21

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 32 21

دمياط 27 20

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 33 21

العريش 28 20

رفح 27 20

رأس سدر 34 24

نخل 33 17

كاترين 31 14

الطور 36 26

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 20

السلوم 27 19

سيوة 32 19

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 33 20

بني سويف 33 22

المنيا 34 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 26

قنا 37 27

الأقصر 38 28

أسوان 39 29

الوادي الجديد 39 29

أبوسمبل 40 29

