وزير الري يتابع أعمال حصر وإزالة التعديات على المجاري المائية بمختلف المحافظات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال حصر وإزالة التعديات على المجاري المائية بمختلف المحافظات، وحصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف تحصيل مستحقات الوزارة.

الاجتماع حضره كل من: الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، المهندس أيمن شديد استشاري إدارة مركزية بالديوان العام، المهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.

كما التقى وزير الموارد المائية والري، بكل من المستشار وليد عبد السلام، والمستشار وائل فرحات، والمستشار سالم سامي المستشارين القانونيين له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية ذات الصلة بأعمال وأنشطة الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عصام خليفة الوكيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير.

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